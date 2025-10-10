Інтерфакс-Україна
Події
17:47 10.10.2025

УЧХ допомагає у Каневі постраждалим від повітряної атаки РФ

Український Червоний Хрест (УЧХ) допомагає постраждалим у Каневі після російської повітряної атаки.

"Цієї ночі атаки зазнала і Черкащина. Загін швидкого реагування та команда Черкаської обласної організації Українського Червоного Хреста спільно з ГУ ДСНС України у Черкаській області та Черкаською обласною військовою адміністрацією надають допомогу постраждалим", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Працює пункт допомоги УЧХ, в якому волонтери готують гарячі напої, забезпечують водою та перекусами рятувальників і місцевих мешканців. Люди, чиї оселі зазнали пошкоджень, отримують від Українського Червоного Хреста OSB-плити, плівку, ковдри та інші матеріали для тимчасового ремонту пошкоджених осель. Волонтери загону швидкого реагування також готові надати за потреби першу домедичну та психологічну допомогу. Команда мобільної медичної бригади надає медичні консультації та стабілізує стан постраждалих, які звертаються по допомогу.

За даними Черкаської обласної воєнної адміністрації, у Каневі пошкоджено школу, дитячий садок та щонайменше сім багатоповерхівок. Через руйнування об’єктів критичної інфраструктури частина громади залишилася без газу, води й тепла. У ДСНС України повідомили, що внаслідок масованої російської атаки травмовані 10 людей, серед них — 10-річний хлопчик.

 

Теги: #тчху #обстріл #учх

