17:37 10.10.2025

Технічні обговорення щодо можливості передачі Україні ракет Tomahawk тривають - МЗС

Фото: Raytheon Missiles & Defense

Українська і американська команди продовжують вести діалог стосовно можливості передачі Україні крилатих ракет Tomahawk, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"Ми чуємо і вітаємо позитивні сигнали з боку США і президента щодо можливості надання цієї дуже потужної зброї (йдеться про Tomahawk - ІФ-У)", - сказав він на брифінгу в Києві в п’ятницю.

Тихий нагадав, що ще до останньої зустрічі лідерів Україна підіймала питання щодо можливості передачі Tomahawk, але тоді була негативна відповідь.

"Зараз такої відповіді немає. Натомість Є дуже детальне та активне обговорення з приводу можливості надання цих ракет…Зараз українська і американська команди працюють над тим, щоб узгодити всі ці деталі, проговорювати ці всі нюанси, в яких формах, в яких комплектаціях, які з цих ракет можуть бути надані Україні", - наголосив речник.

Окремо він додав, що Україна також бачить "різноманітні реакції з боку Росії на цю тему, бо йдеться про дуже потужну зброю".

Як повідомлялося, питання щодо можливості передачі ракет Tomahawk Україні підіймалося президентом Володимиром Зеленським на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної Асамблеї ООН у вересні 2025 року.

7 жовтня президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналіста, чи він вже вирішив, чи постачати ракети "Tomahawk" Україні, відповів: "Так, я вже приблизно прийняв рішення". Він зазначив, що перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані.

8 жовтня під час зустрічі із журналістами Володимир Зеленський повідомив, що президент США Трамп на їхніх останніх переговорах заявив, що Америка буде працювати на технічному рівні і буде розглядати можливість щодо посилення далекобійності України.

За його словами, одна з можливостей, яка може посилити Україну – це ракета Tоmahawk. Він наголосив, що всі такі речі можуть посилити Україну і змусити росіян "бути тверезими". "Трішечки протверезити, сісти за стіл перемовин. І якщо буде припинення вогню, то сам цей факт, як я сказав, впливатиме на можливість домовитися потім, мати план. Простим не буде план закінчення війни, але все одно це точно шлях", - зазначив президент України.

