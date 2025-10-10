Інтерфакс-Україна
Події
17:16 10.10.2025

Зеленський доручив активізувати роботу щодо залучення до програми PURL країн Центральної та Південної Європи

1 хв читати
Зеленський доручив активізувати роботу щодо залучення до програми PURL країн Центральної та Південної Європи

Президент України Володимир Зеленський доручив активізувати роботу щодо залучення до програми PURL максимально більшої кількості країн, зокрема, Центральної та Південної Європи.

"Вдячний кожному партнеру, який уже приєднався до програми PURL, і доручив працювати з країнами, зокрема, Центральної та Південної Європи, щоб і з їхнього боку також була ця надважлива підтримка нашого захисту й водночас продуктивних відносин із США", - написав він у телеграмі у п’ятницю за підсумками наради щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці.

За словами президента України, програма PURL "дає можливість купувати такі безперечно важливі речі, як ракети для "петріотів", "хаймарсів", і робить інтерес Сполучених Штатів до співпраці з Європою більш змістовним".

Теги: #purl

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:43 06.10.2025
Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

Україна буде говорити з найактивнішими країнами у PURL щодо другого етапу їхніх внесків – Зеленський

20:26 02.10.2025
Зеленський закликав Португалію долучитися до ініціативи PURL

Зеленський закликав Португалію долучитися до ініціативи PURL

10:09 30.09.2025
Зеленський: До ініціативи PURL готові долучитися ще шість країн, йде погодження 5-го та 6-го пакетів допомоги

Зеленський: До ініціативи PURL готові долучитися ще шість країн, йде погодження 5-го та 6-го пакетів допомоги

ВАЖЛИВЕ

ДТЕК повернув світло ще 153 тис. мешканців столиці після масованого обстрілу РФ

Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

ОСТАННЄ

Міноборони Британії: Сотні ракет ППО доставлені в Україну майже на пів року раніше очікуваного

Делегація України обговорюватиме у США всі питання українсько-американського стратегічного партнерства, включно з Drone deal - МЗС

Львів протестував міські комунікації на випадок блекауту та відклав початок опалення через нічні обстріли Києва – мер

УЧХ допомагає у Каневі постраждалим від повітряної атаки РФ

У Києві енергопостачання поновлено у понад 423 тис. споживачів, система водопостачання працює в штатному режимі – Кличко

Технічні обговорення щодо можливості передачі Україні ракет Tomahawk тривають - МЗС

Зеленський наголосив на необхідності розширення кола партнерів в енергетичній сфері

МЗС: Ми дуже хотіли б бачити держсекретаря США з візитом в Україні

Приблизно 380 тис. абонентів у Києві залишаються без світла - Міненерго

Сибіга проінформував колег про наслідки ударів РФ, поділився чітким списком енергетичних потреб України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА