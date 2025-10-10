Зеленський доручив активізувати роботу щодо залучення до програми PURL країн Центральної та Південної Європи

Президент України Володимир Зеленський доручив активізувати роботу щодо залучення до програми PURL максимально більшої кількості країн, зокрема, Центральної та Південної Європи.

"Вдячний кожному партнеру, який уже приєднався до програми PURL, і доручив працювати з країнами, зокрема, Центральної та Південної Європи, щоб і з їхнього боку також була ця надважлива підтримка нашого захисту й водночас продуктивних відносин із США", - написав він у телеграмі у п’ятницю за підсумками наради щодо міжнародної роботи за дев’ять місяців року і завдань на наступні три місяці.

За словами президента України, програма PURL "дає можливість купувати такі безперечно важливі речі, як ракети для "петріотів", "хаймарсів", і робить інтерес Сполучених Штатів до співпраці з Європою більш змістовним".