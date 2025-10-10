"Зелена" гілка Київського метрополітену відновила рух у звичайному режимі

"Зелена" гілка метро (М3) відновила рух на дистанції від станцій "Сирець" до станції "Червоний хутір" з нормальним міжпіковим інтервалом, повідомила пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен" у п’ятницю вдень.

"Рух поїздів "зеленою лінією" відновлено у звичайному режимі: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір". На всіх трьох лініях метрополітену поїзди курсують у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Раніше повідомлялось що через нічну атаку окупаційної армії РФ та знеструмлення частини міста "зелена" гілка метро (М3) працювала від станцій "Сирець" до станції "Харківська", також був збільшений піковий інтервал руху поїздів, повідомила пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен".