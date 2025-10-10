Інтерфакс-Україна
Події
15:54 10.10.2025

"Зелена" гілка Київського метрополітену відновила рух у звичайному режимі

1 хв читати
"Зелена" гілка Київського метрополітену відновила рух у звичайному режимі

"Зелена" гілка метро (М3) відновила рух на дистанції від станцій "Сирець" до станції "Червоний хутір" з нормальним міжпіковим інтервалом, повідомила пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен" у п’ятницю вдень.

"Рух поїздів "зеленою лінією" відновлено у звичайному режимі: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір". На всіх трьох лініях метрополітену поїзди курсують у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

Раніше повідомлялось що через нічну атаку окупаційної армії РФ та знеструмлення частини міста "зелена" гілка метро (М3) працювала від станцій "Сирець" до станції "Харківська", також був збільшений піковий інтервал руху поїздів, повідомила пресслужба комунального підприємства "Київський метрополітен".

Теги: #метро #зелена_лінія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:41 10.10.2025
"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух від ст. "Сирець" до ст. "Харківьска"

"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух від ст. "Сирець" до ст. "Харківьска"

09:35 10.10.2025
У Києві є зміни у роботі метрополітену через наслідки ворожої атаки

У Києві є зміни у роботі метрополітену через наслідки ворожої атаки

13:44 08.10.2025
Голова Деснянської РДА закликав Київраду не підтримувати рішення про залучення кредиту для метро на Троєщину

Голова Деснянської РДА закликав Київраду не підтримувати рішення про залучення кредиту для метро на Троєщину

11:14 07.10.2025
У Києві зупинився рух на "зеленій" гілці метро

У Києві зупинився рух на "зеленій" гілці метро

ВАЖЛИВЕ

Енергетики повністю заживили споживачів Черкащини й частково зменшили обсяг відключень на Харківщині – Міненерго

Аварійні відключення е/е станом на 13:00 зберігаються в Києві та 8 областях, на Чернігівщині тривають погодинні – Міненерго

Енергетики заживили вже 270 тис. споживачів у Києві, скасували спецграфіки в кількох областях – глава Міненерго

Перехід на графіки погодинних відключень е/е залежатиме від наслідків ударів та часу відновлення енергооб’єктів – глава Міненерго

Збито/подавлено 420 цілей, зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях, падіння уламків на 7 локаціях – ПС ЗСУ

ОСТАННЄ

Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі атаки на Сумщині

Компенсацій за програмою "єВідновлення" видано на 48,3 млрд грн

Київські ТЕЦ згідно з вимогами Генштабу ЗСУ мають необхідний захист першого етапу – КМДА

Ритуальна маска з Ліберії, весільний стілець з Кенії та хрест з Ефіопії: у Києві розпочала роботу виставка "Африка: директ"

Львів розпочне тестування альтернативних систем живлення на випадок блекауту

Путін заявляє, що Росія залишається в рамках домовленостей, досягнутих під час саміту на Алясці

У Запоріжжі рятувальники потрапили під повторний обстріл росіян, один надзвичайник постраждав

На Харківщині від обстрілу постраждало агропідприємство

Глава МЗС Польщі Сікорський отримав звання почесного доктора Львівського університету ім. І.Франка

УКФ планує оголосити окремий конкурс для підтримки музичної індустрії в 2026 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА