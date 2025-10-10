На Лівому березі Києва почало відновлюватися електропостачання

В лівобережних районах Києва почало відновлюватися електропостачання.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", станом на 9:50 електроенергія почала зʼявлятися в Дніпровському районі.

У ночі мер Києва Віталій Кличко повідомив в телеграм-каналі, що Лівий берег столиці без електроенергії, а також, що є проблеми з водопостачанням.

Пізніше, енергохолдинг "ДТЕК" повідомив, що частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Печерського, Солом'янського районів столиці зникло світло через локальну аварію в мережі.

Як повідомлялося, раніше міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що у ночі росіяни завдавали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі.