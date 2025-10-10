Інтерфакс-Україна
Події
10:10 10.10.2025

На Лівому березі Києва почало відновлюватися електропостачання

1 хв читати
На Лівому березі Києва почало відновлюватися електропостачання

В лівобережних районах Києва почало відновлюватися електропостачання.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", станом на 9:50 електроенергія почала зʼявлятися в Дніпровському районі.

У ночі мер Києва Віталій Кличко повідомив в телеграм-каналі, що Лівий берег столиці без електроенергії, а також, що є проблеми з водопостачанням.

Пізніше, енергохолдинг "ДТЕК" повідомив, що частині Голосiївського, Дарницького, Деснянського, Днiпровського, Печерського, Солом'янського районів столиці зникло світло через локальну аварію в мережі.

Як повідомлялося, раніше міністерка енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що у ночі росіяни завдавали масованого удару по українській енергетичній інфраструктурі. 

Теги: #київ #відновлення #електропостачання #кличко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:27 10.10.2025
Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

Очікуємо повного відновлення водопостачання в Києві протягом кількох годин - Свириденко

09:57 10.10.2025
Сибіга закликав всіх партнерів України рішуче відреагувати на масові російські удари по українській енергетиці

Сибіга закликав всіх партнерів України рішуче відреагувати на масові російські удари по українській енергетиці

09:35 10.10.2025
У Києві є зміни у роботі метрополітену через наслідки ворожої атаки

У Києві є зміни у роботі метрополітену через наслідки ворожої атаки

09:31 10.10.2025
Кількість постраждалих в Києві зросла до 12 людей – Кличко

Кількість постраждалих в Києві зросла до 12 людей – Кличко

08:58 10.10.2025
В КМДА просять батьків за можливості сьогодні залишати дітей вдома

В КМДА просять батьків за можливості сьогодні залишати дітей вдома

08:50 10.10.2025
Робота закладів освіти Києва організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації - департамент освіти

Робота закладів освіти Києва організовується відповідно до умов надзвичайної ситуації - департамент освіти

08:27 10.10.2025
У Києві через відсутність електропостачання не працює частина тролейбусів і трамваїв

У Києві через відсутність електропостачання не працює частина тролейбусів і трамваїв

07:34 10.10.2025
Частина Києва залишилася без світла після нічної атаки – ДТЕК

Частина Києва залишилася без світла після нічної атаки – ДТЕК

04:04 10.10.2025
Кількість постраждалих у Києві через нічну ракетно-дронову атаку ворога зросла до дев'яти осіб – Кличко

Кількість постраждалих у Києві через нічну ракетно-дронову атаку ворога зросла до дев'яти осіб – Кличко

03:26 10.10.2025
Кількість постраждалих від ворожої ракетно-дронової атаки у Києві зросла до восьми людей - Кличко

Кількість постраждалих від ворожої ракетно-дронової атаки у Києві зросла до восьми людей - Кличко

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

Вдалося врятувати групу з 23 українських дітей і підлітків із ТОТ

Відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС відбудеться з енергосистеми України

Зеленський: Маємо чіткі плани щодо масштабування застосування далекобійної зброї на найближчі місяці

Зеленський призначив на п'ятницю нараду щодо аудиту всіх домовленостей з партнерами за рік

ОСТАННЄ

Протягом вересня загальні втрати російських окупантів склали 28,5 тис. осіб – Сирський

Аварійні відключення е/е застосовані в Києві та 9 областях після масованих ударів РФ – "Укренерго"

Зеленський: РФ завдала по Україні удару понад 450 дронами і більше ніж 30 ракетами, головна мішень – енергетична інфраструктура

"Зелена" гілка київського метрополітену відновила рух

ТЕС ДТЕК знов атаковані ворогом, є серйозні пошкодження обладнання - компанія

РФ знову влучила в енергооб'єкт у Ніжинському районі на Чернігівщині

В Запоріжжі кількість постраждалих зросла до 5 людей – ОВА

Заклади освіти Київщини працюють у звичному режимі - ОВА

Остерська громада перша повністю інтегрувала містобудівну документацію до Містобудівного кадастру

ЄС запускає в Україні три медіаініціативи на 6.6 млн євро для підтримки незалежних ЗМІ -Матернова

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА