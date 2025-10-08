Інтерфакс-Україна
Події
20:03 08.10.2025

Зеленський: У 2026 р потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже $35 млрд

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів у середу зустріч із керівниками інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій – українських і міжнародних.

"Говорили про те, як можемо збільшити спроможності нашого ОПК, розвивати нові напрями співпраці та про відкриття експортних платформ зброї. Розраховуємо на продовження підтримки України. Для нас це один із нових напрямів, де ми можемо побачити реальне зростання співпраці та оборонної промисловості України. За нашою оцінкою, у 2026 році потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже 35 мільярдів доларів", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, Україна готова ділитися своїми напрацюваннями, технологіями, розвивати спільне виробництво. "Ми готові й до відкриття експортних платформ зброї у Європі, США та в інших країнах за умови контролю й захисту наших технологій", - зазначив президент.

За інформацією пресслужби глави держави, Зеленський зустрівся з керівниками міжнародних та українських інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій, що взяли участь у третьому Форумі оборонних індустрій.
Під час зустрічі ішлося, зокрема, про збільшення кількості розробок та інновацій, а також поштовх для розвитку нових видів зброї.
У зустрічі взяли участь представники ADS Group, AHK Ukraine, Defence Builder, Darkstar, Baryon Investment Fund, MITS Capital, East Office of Finnish Industries, US-Ukraine Business Council, D3 Venture Capital, Double Tap Investments, Resist.UA, UA1, Angel One Fund, United Tech Assets, Invest in Bravery.

 

