Село Січневе на Дніпропетровщині звільнено від російських окупантів – 141 ОМБ

Бійці 141-ї окремої механізованої бригади звільнили село Січневе (Синельниківський р-н Дніпропетровської обл.), під час операції ліквідовано 50 російських окупантів, ще вісьмох взяли у полон, повідомила пресслужба 141-ї окремої механізованої бригади.

"На цих "На цих кадрах – не кіно, а реальна бойова робота. Це – успішні штурмові дії в селі Січневе, проведені бійцями 141-ї окремої механізованої бригади", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі бригади у вівторок. Допис супроводжується відповідним відео зі звільнення та зачистки села, на якому видно, як штурмові групи знищують ворожі позиції, а сапери та підрозділи забезпечення проводять зачистку території.

Як повідомляють у бригаді, у результаті операції противник втратив 50 окупантів, ще 8 потрапили в полон.

"Ця операція – доказ того, що ми не стоїмо на місці. Ми не лише тримаємо оборону, а й впевнено йдемо вперед, звільняючи свої території та безжально нищачи кожного клопа, який заповз на нашу землю", - зазначили у бригаді.

OSINT-проєкт DeepState 6 вересня повідомив про просування ворога поблизу села Січневе у Дніпропетровській області, при цьому на мапі проєкта воно показане у "сірій зоні", оточене з трьох боків територією під сталим контролем ворога.

Січневе знаходиться безпосередньо біля адміністративного кордону з Донецькою областю, на новопавлівському напрямку фронту.