В Україні в наступні дві доби збережеться дощова, помірно тепла погода

У середу, 8 жовтня, в Україні, крім крайнього заходу, невеликі, місцями помірні дощі, в Одеській області значні, по південних районах сильні дощі з грозами, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, на півдні та південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, у південно-східній частині до 16°, у західних областях 4-9° тепла; вдень 11-16°, на сході та південному сході країни 16-21°.

В Києві у середу невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 13-15°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 8 жовтня 25,9° в 1935р., найнижча вночі -3,6° в 1926р.

У четвер, 9 жовтня, в Україні, крім західних областей, помірні, у північних областях невеликі дощі, на Одещині, місцями і в Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях, вдень і на Луганщині значні дощі, подекуди грози.

Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с, у південно-західній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, у західних областях 2-7° тепла; вдень 11-16°, на південному сході країни 16-21°.

В Києві у четвер невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 13-15°.