САП і Європейська прокуратура запобігатимуть зловживанням при використанні міжнародної допомоги Україні
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Європейська прокуратура матимуть постійний каналу комунікації для спільного реагування на правопорушення, що можуть стосуватися коштів Євросоюзу, виділених на підтримку та відбудову України, повідомляє САП.
В телеграм-каналі у вівторок САП повідомляє, що у Люксембурзі відбулася зустріч керівника САП Олександра Клименка з Головним європейським прокурором Лаурою Ковеші.
"За її підсумками сторони підписали Меморандум про співпрацю між САП та Європейською прокуратурою (EPPO)", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, зазначається, що документ відкриває новий етап у взаємодії між українськими та європейськими прокурорами.
"Він, зокрема, передбачає створення постійного каналу комунікації для спільного реагування на правопорушення, що можуть стосуватися коштів Євросоюзу, виділених на підтримку та відбудову України", - наголошують в САП.
За інформацією антикорупційної прокуратури, підписання Меморандуму є свідченням зрілості антикорупційної системи України та її інтеграції до європейського правового простору.
"Європейська прокуратура створена для захисту бюджету ЄС від шахрайства та корупції. Співпраця між САП і EPPO стане додатковою гарантією прозорого використання міжнародної допомоги Україні та запобігатиме зловживанням у сфері оборонних, гуманітарних і відбудовних програм", - йдеться в повідомленні.
Також, як повідомляє САП, це створить імпульс до зміцнення доброчесності публічних витрат і довіри до процесів відновлення, "щоб кожне євро партнерів працювало на сильну та стійку Україну".
Візит відбувся за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС.
"Ми вдячні партнерам, що незмінно і різнобічно сприяють посиленню спроможностей антикорупційної прокуратури", - резюмують в САП.