САП і Європейська прокуратура запобігатимуть зловживанням при використанні міжнародної допомоги Україні

Фото: https://t.me/sap_gov_ua

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Європейська прокуратура матимуть постійний каналу комунікації для спільного реагування на правопорушення, що можуть стосуватися коштів Євросоюзу, виділених на підтримку та відбудову України, повідомляє САП.

В телеграм-каналі у вівторок САП повідомляє, що у Люксембурзі відбулася зустріч керівника САП Олександра Клименка з Головним європейським прокурором Лаурою Ковеші.

"За її підсумками сторони підписали Меморандум про співпрацю між САП та Європейською прокуратурою (EPPO)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що документ відкриває новий етап у взаємодії між українськими та європейськими прокурорами.

"Він, зокрема, передбачає створення постійного каналу комунікації для спільного реагування на правопорушення, що можуть стосуватися коштів Євросоюзу, виділених на підтримку та відбудову України", - наголошують в САП.

За інформацією антикорупційної прокуратури, підписання Меморандуму є свідченням зрілості антикорупційної системи України та її інтеграції до європейського правового простору.

"Європейська прокуратура створена для захисту бюджету ЄС від шахрайства та корупції. Співпраця між САП і EPPO стане додатковою гарантією прозорого використання міжнародної допомоги Україні та запобігатиме зловживанням у сфері оборонних, гуманітарних і відбудовних програм", - йдеться в повідомленні.

Також, як повідомляє САП, це створить імпульс до зміцнення доброчесності публічних витрат і довіри до процесів відновлення, "щоб кожне євро партнерів працювало на сильну та стійку Україну".

Візит відбувся за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС.

"Ми вдячні партнерам, що незмінно і різнобічно сприяють посиленню спроможностей антикорупційної прокуратури", - резюмують в САП.