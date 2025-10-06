Інтерфакс-Україна
Події
15:47 06.10.2025

Голова Борівської ВА та секретар громади постраждали внаслідок удару fpv-дрона - Синєгубов

1 хв читати
Голова Борівської ВА та секретар громади постраждали внаслідок удару fpv-дрона - Синєгубов
Фото: Харківська ОВА

У понеділок вранці в Боровій російський fpv-дрон поцілив у задній колесо легкового автомобіля, в якому перебували голова військової адміністрації Олександр Тертишний та секретар громади, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вони (Тертишний та секретар - ІФ-У) зазнали вибухових травм, забоїв. Постраждалих госпіталізували. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #харків #синєгубов #обстріл

