Голова Борівської ВА та секретар громади постраждали внаслідок удару fpv-дрона - Синєгубов

Фото: Харківська ОВА

У понеділок вранці в Боровій російський fpv-дрон поцілив у задній колесо легкового автомобіля, в якому перебували голова військової адміністрації Олександр Тертишний та секретар громади, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вони (Тертишний та секретар - ІФ-У) зазнали вибухових травм, забоїв. Постраждалих госпіталізували. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.