В Україні в неділю прогнозуються дощі, на сході місцями значні - Укргідрометцентр

У неділю 5 жовтня в більшості українських областей очікуються дощі, у східних областях місцями значні, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

В Україні хмарно з проясненнями. Помірні, вдень у східних областях місцями значні дощі, лише у більшості південних областей вдень без істотних опадів.

Вночі та вранці в західних та північних областях місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°, на півдні та сході країни до 18°; в західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

Джерело: https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/pfbid029fu7Sb8RhkYT9X7QdNCaVP2LBmUzDBRKCD6H8MJN5VWhmA8iqYTLPicGGyPPzsPgl