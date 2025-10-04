Інтерфакс-Україна
14:15 04.10.2025

Найближчими днями в Україні очікуються дощі, температура суттєво не зміниться

Помірні, вдень у східних областях місцями значні дощі очікуються в Україні в неділю, 5 жовтня, лише у більшості південних областей вдень без істотних опадів.

Вночі та вранці в західних та північних областях місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°, на півдні та сході країни до 18°; в західних областях вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла.

В Києві 5 жовтня часом дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві з початку метеорологічних спостережень найвища температура була +26,8°С в 1888р., найнижча -2,7°С в 1939р.

В понеділок, 6 жовтня, в південно-західній частині України невеликі дощі, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці в західних, більшості північних та центральних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 6-11° тепла, вдень 11-16°, на півдні та сході країни до 18°; в західних областях 3-8° тепла, вдень 8-13°.

На високогір'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

В Києві в перший день наступного тижня - без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 13-15°.

Теги: #погода

