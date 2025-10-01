Інтерфакс-Україна
Події
19:54 01.10.2025

Росія готує план арешту європейських активів, якщо ЄС прийме рішення щодо заморожених російських фондів

2 хв читати

Росія може націоналізувати і швидко розпродати іноземні активи в рамках нового механізму приватизації у відповідь на будь-які кроки Європи щодо захоплення російських активів за кордоном, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до уряду.

"Володимир Путін у вівторок підписав указ, що дозволяє прискорений продаж державних активів за спеціальною процедурою. Указ має на меті прискорити продаж різних компаній, як російських, так і іноземних, повідомила особа, знайома з цим питанням, яка попросила не називати її ім'я, оскільки ця інформація не є публічною. Якщо Європейський Союз почне арештовувати російські активи, Москва може відповісти симетричними заходами, сказав співрозмовник", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що сотні західних компаній, що працюють у різних секторах - від банківської справи до виробництва споживчих товарів - досі працюють у Росії, зокрема UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc і Mondelez International Inc.

Путін діяв на тлі зустрічі лідерів ЄС у Данії, яка надала імпульс плану надання Україні 140 мільярдів євро у вигляді кредитів за рахунок знерухомлених активів російського центрального банку напередодні офіційного саміту наприкінці цього місяця. Давня пропозиція використати ці активи набула популярності після того, як США за президента Дональда Трампа припинили свою пряму підтримку України, залишивши Європу брати на себе тягар допомоги постраждалій від війни країні в її захисті від російського вторгнення.

Російська постанова обмежує передпродажну оцінку до 10 днів і прискорює державну реєстрацію права власності, згідно з документом, опублікованим на сайті уряду. Державний ПАТ "Промсвязьбанк" призначений обслуговувати такі угоди, і в указі Путіна підкреслюється, що ці зміни є відповіддю на санкції проти Росії.

Новий указ також може бути використаний для розпродажу активів, які колись належали російським інвесторам. Кремль активізував арешти, спрямовані проти російських громадян, у тому числі тих, хто має іноземні паспорти, або тих, кого звинувачують в екстремізмі чи корупції.

 

Теги: #арешт #росія #активи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:32 29.09.2025
Єврокомісія незабаром представить пропозиції використання росактивів для репарації України

Єврокомісія незабаром представить пропозиції використання росактивів для репарації України

19:35 24.09.2025
ЄС розглядає надання Україні "репараційного кредиту" на 130 млрд євро із заморожених активів РФ

ЄС розглядає надання Україні "репараційного кредиту" на 130 млрд євро із заморожених активів РФ

18:21 24.09.2025
Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Росією і Україною, але не буде посередником, – Токаєв

Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Росією і Україною, але не буде посередником, – Токаєв

20:06 23.09.2025
Туреччина продовжуватиме докладати зусиль щодо припинення вогню в Україні - Ердоган

Туреччина продовжуватиме докладати зусиль щодо припинення вогню в Україні - Ердоган

21:10 22.09.2025
Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто

Білий дім позитивно оцінив пропозицію Путіна щодо ДСНО, пізніше Трамп прокоментує її особисто

01:18 16.09.2025
Режим санкцій проти Росії зазнав повного провалу – науковець Стенфорду Фергюсон

Режим санкцій проти Росії зазнав повного провалу – науковець Стенфорду Фергюсон

12:10 15.09.2025
Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні з Україною

19:11 14.09.2025
Україна проти повернення РФ заморожених активів як плати за припинення вогню – Єрмак

Україна проти повернення РФ заморожених активів як плати за припинення вогню – Єрмак

21:18 13.09.2025
Атаки РФ на американське підприємство в Україні та Польщу залишились без належної відповіді – Келлог

Атаки РФ на американське підприємство в Україні та Польщу залишились без належної відповіді – Келлог

19:20 12.09.2025
США запропонують G7 створити юридичний механізм для вилучення заморожених активів РФ

США запропонують G7 створити юридичний механізм для вилучення заморожених активів РФ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

ОСТАННЄ

Кабмін визначив порядок направлення військових до Центру НАТО–Україна JATEC в Польщі

Зеленський: Важливо відповідати РФ, щоб вони відчули ціну своїх дій

Захисники, які лікувалися за кордоном, отримають компенсацію на дорогу додому

Ситуація з енергопостачанням в Чернігівщині критична, в області вводиться графік відключень – обленерго

Кабмін спростив процедуру переведення військовослужбовців між ЗСУ і Нацгвардією - Свириденко

Ракетний удар по Балаклії забрав життя людини, п'ятеро постраждалих

Британська компанія планує доправити в Україну недорогі ударні безпілотники середної дальності

Парафіяльна громада костелу св. Миколая виконала протиаварійні роботи не дочекавшись допомоги Мінкульту

Уряд готовий оперативно виділити кошти з резервного фонду на подолання наслідків негоди в Одесі - Свириденко

Сибіга прокоментував заяву Орбана: Угорщина має намір вийти з усіх організацій, до яких входить Україна?

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА