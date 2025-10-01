Росія готує план арешту європейських активів, якщо ЄС прийме рішення щодо заморожених російських фондів

Росія може націоналізувати і швидко розпродати іноземні активи в рамках нового механізму приватизації у відповідь на будь-які кроки Європи щодо захоплення російських активів за кордоном, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до уряду.

"Володимир Путін у вівторок підписав указ, що дозволяє прискорений продаж державних активів за спеціальною процедурою. Указ має на меті прискорити продаж різних компаній, як російських, так і іноземних, повідомила особа, знайома з цим питанням, яка попросила не називати її ім'я, оскільки ця інформація не є публічною. Якщо Європейський Союз почне арештовувати російські активи, Москва може відповісти симетричними заходами, сказав співрозмовник", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що сотні західних компаній, що працюють у різних секторах - від банківської справи до виробництва споживчих товарів - досі працюють у Росії, зокрема UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc і Mondelez International Inc.

Путін діяв на тлі зустрічі лідерів ЄС у Данії, яка надала імпульс плану надання Україні 140 мільярдів євро у вигляді кредитів за рахунок знерухомлених активів російського центрального банку напередодні офіційного саміту наприкінці цього місяця. Давня пропозиція використати ці активи набула популярності після того, як США за президента Дональда Трампа припинили свою пряму підтримку України, залишивши Європу брати на себе тягар допомоги постраждалій від війни країні в її захисті від російського вторгнення.

Російська постанова обмежує передпродажну оцінку до 10 днів і прискорює державну реєстрацію права власності, згідно з документом, опублікованим на сайті уряду. Державний ПАТ "Промсвязьбанк" призначений обслуговувати такі угоди, і в указі Путіна підкреслюється, що ці зміни є відповіддю на санкції проти Росії.

Новий указ також може бути використаний для розпродажу активів, які колись належали російським інвесторам. Кремль активізував арешти, спрямовані проти російських громадян, у тому числі тих, хто має іноземні паспорти, або тих, кого звинувачують в екстремізмі чи корупції.