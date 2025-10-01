Інтерфакс-Україна
Події
15:03 01.10.2025

Рада об’єднань нацменшин після зустрічі з єврокомісаркою Кос закликала до подальших реформ

2 хв читати

Рада громадських об’єднань національних меншин (спільнот) України закликала Державну службу України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) та інші українські національні та місцеві органи влади до продовження реформ у сфері захисту прав нацменшин, а Європейську комісію, лідерів держав-членів ЄС та Раду Європи - продовжувати підтримку України на її шляху до європейської інтеграції, повідомляє пресслужба ДЕСС.

"Рада громадських об’єднань національних меншин (спільнот) України відзначає, що з 2022 року Україна вже схвалила значну частину системних законодавчих та інституційних кроків у сфері захисту прав осіб, які належать до національних меншин… Особливо хочемо відзначити залучення членів Ради громадських об’єднань національних меншин (спільнот) України та представників національних спільнот до напрацювання Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, що був схвалений Урядом України у травні 2025 року. Рада громадських об’єднань національних меншин (спільнот) України готова і надалі активно брати участь у моніторингу та реалізації цього документа", - йдеться в спільній заяві Ради об’єднань нацменшин, прийнятій в понеділок за підсумками засідання за участі комісарки Європейської комісії з питань розширення Марти Кос.

Рада закликала ДЕСС, інші національні, регіональні та місцеві органи влади продовжити зусилля для систематичного діалогу з питань прав меншин та ефективного виконання Плану заходів щодо захисту прав представників нацменшин. "Переконані, що проведення подальших системних реформ у сфері захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот), стане реальним підтвердженням відданості України європейським стандартам у сфері прав людини", - наголошується в заяві.

Рада об’єднань нацменшин також наголошує на важливості якнайшвидшого відкриття переговорного кластеру "Основи" та інших переговорних кластерів, що дозволить продовжити імплементацію демократичних реформ, які є ключовою умовою вступу України до Європейського Союзу.

Теги: #марта_кос #зустріч #десс

