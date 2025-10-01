Інтерфакс-Україна
Події
14:24 01.10.2025

Прем’єрка Латвії: ми підтримуємо пропозицію Єврокомісії щодо репараційних кредитів для України

Фото: Pixabay

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліна наполягає на використанні іммобілізованих російський активів для підтримки України.

Про це вона сказала у середу перед початком неформального засідання Європейської ради, яке проходить у Копенгагені.

У світлі вторгнення дронів та російських літаків у повітряний простір Європи Сіліна сказала: "Сьогодні дуже важливо обговорити, як ми можемо ще більше координувати те, що ми робимо в НАТО, що ми можемо зробити на рівні Європейського Союзу, і я дуже чекаю на пропозицію Європейської Комісії щодо використання російських іммобілізованих активів для допомоги Україні".

За її словами, Латвія "вже досить давно просить використовувати ці іммобілізовані активи для України". "Тепер у Комісії є пропозиція, і нам дійсно потрібно побачити деталі. Також я з нетерпінням чекаю на пропозицію, як ми можемо ще краще посилити нашу оборону та стримування на східному фланзі, і ініціатива щодо стіни з дронів чи чогось подібного завжди віталася з нашого боку", - додала Сіліна.

Прем’єр-міністр переконана, що ЄС повинен "використати цю пропозицію щодо репарацій".

"Тому я вважаю, що ми повинні продовжувати з репараціями. Я не думаю, що є потенціал, що щось може піти не так, але, звичайно, ми все ще можемо попрацювати над деталями, але це хороша пропозиція. Тож я справді підтримую пропозицію Європейської Комісії", - наголосила вона.

Теги: #активи_рф #латвія #підтримка_україни

