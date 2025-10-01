Директор НАБУ: Ми ні з ким не воюємо, але маємо кризові плани на різні випадки

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) не перебуває у протистоянні ні з якою з державних інституцій України, втім має кризові плани на різні випадки задля захисту напрацьованої роботи, зазначає директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос.

"НАБУ не воює ні з ким, у нас немає війни всередині країни з іншими інституціями, ми суворо дотримуємося вимог закону і просто робимо свою роботу… Коли антикорупційні органи ефективно виконують свою роботу, вони постійно зіштовхуються з певним спротивом, викликом і тиском", - сказав Кривонос у середу в Києві в ході міжнародної конференції "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", організованою інтернет-виданням "Українська правда".

Конкретизуючи елементи тиску, Кривонос зазначив: "Спостерігається реєстрація певних законодавчих ініціатив, які, на нашу думку, суттєво можуть вплинути на роботу наших інституцій". Раз з тим, за словами директора НАБУ, поки що такі ініціативи не підтримані парламентом.

Директор НАБУ наголосив, що не може коментувати хід розслідування будь-яких справ та проводити паралелі між розслідуванням конкретних справ та певним тиском на антикорупційні органи, оскільки це буде політичною оцінкою.

"Перехрестя інтересів, умовно кажучи, у липні сталося… тому утримуюся від політичних оцінок – це не моя справа і це заборонено мені законом", - додав Кривонос.

Відповідаючи на питання журналіста Михайла Ткача, чи пропрацьовуються варіанти реагування всередині НАБУ на САП на випадок різних ситуацій, зокрема, наприклад, арешту керівників антикорупційних органів, Кривонос сказав: "Ми маємо, безумовно кризові плани на випадок тих чи інших дій…. Є кризові плани, їх головна мета в тому, щоб поінформувати суспільство про те, що відбувається, міжнародних партнерів і - основне і головне – не дати зупинити ті розслідування, які веде НАБУ. Це найголовніше, тому що будь-якою метою атаки буде не персоналізована атака на Клименка (керівника САП Олександра Клименка – ІФУ) чи Кривоноса чи детектива – це буде атака на інституцію та на досудові розслідування".

"Захистити набутки НАБУ та САП, досудові розслідування, чутливу інформацію – вживаємо заходи, щоб ця інформація не була в якийсь спосіб вилучена або знищена", - додав він.

Уточнюючи, чи існують потенційно такі дії, які зупинять роботу над кримінальними провадженнями, директор НАБУ сказав: "Я дуже люблю цитувати фразу, яку люблять цитувати детективи: ніхто не може зупинити слідство, яке почало НАБУ, навіть саме НАБУ".