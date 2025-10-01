Посол Німеччини обговорив з міністром фінансів можливість використання заморожених активів РФ як гарантій безвідсоткових кредитів на EUR140 млрд

Новопризначений посол ФРН в Україні Гайко Томс і міністр фінансів України Сергій Марченко обговорили плани щодо використання заморожених російських активів та фінансову підтримку України з боку Німеччини.

"Посол Томс обговорив з иіністром Сергієм Марченком німецько-українську співпрацю і фінансову підтримку України з боку Німеччини. Було також розглянуто плани використання заморожених російських активів як гарантій безвідсоткових кредитів на суму EUR140 млрд. Німеччина підтримує ці плани", - йдеться у повідомленні посольства Німеччини в соцмережі Х.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у статті для The Financial Times закликав Євросоюз використати заморожені російські активи для підтримки України і надати кредит Києву у розмірі EUR140 млрд.

За його словами, цю позику має бути використано для фінансування військового обладнання. Уряди країн ЄС мають приймати рішення про закупівлі спільно з Києвом.