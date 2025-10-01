Похолодання продовжиться в четвер, пройдуть дощі, потеплішає у п'ятницю

Невеликий дощ очікується в ніч на 2 жовтня у більшості областей України, крім крайнього півдня, вдень він також йтиме у північних, більшості центральних та Харківській областях.

Як прогнозує Укргідрометцентр, вітер в четвер буде переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла (у західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, на Прикарпатті і в повітрі 0-3°), вдень 5-10° тепла, на Закарпатті до 13°; на півдні та сході країни вночі 4-9°, вдень 12-17°.

На високогір’ї Карпат невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу.

У Києві у четвер невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 5° тепла, вдень 7-9°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 2 жовтня була зафіксована на позначці 26,2°С в 1890р., найнижча – на позначці -2,5°С в 1902р.

У п’ятницю, 3 жовтня, в Україні без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західних, північних та Вінницькій областях вночі 1-6° тепла (заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, місцями в повітрі 0-3°), вдень 8-13° тепла; на решті території вночі 4-9°, вдень 14-19°.

У Києві 3 жовтня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 10-12°.