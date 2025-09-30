Інтерфакс-Україна
12:54 30.09.2025

Похолодання та невеликі дощі принесе початок жовтня в Україну

 Помірні, на півночі невеликі дощі очікуються в Україні в середу, в перший день жовтня, на високогір'ї Карпат мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 5-10°, на Закарпатті та півдні країни 11-16°. На високогір'ї Карпат температура вночі та вдень близько 0°.

В Києві 1 жовтня вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, за весь період метеорологічних спостережень в Києві з 1881 року найвища температура 1 жовтня була +26,5°С в 1927 р., а найнижча -1,9°С в 1881 р.

У четвер, 2 жовтня, у північних, центральних та Харківській областях очікуються невеликі дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер на Правобережжі північно-західний, на решті території південно-східний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 4-9°, вдень 11-16°; на решті території вночі 1-6° тепла, в західних, Житомирській та Вінницькій областях заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і в повітрі 0-3°, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті до 13°.

На високогір'ї Карпат, як і в середу, невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.

В Києві 2 жовтня невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 7-9°.

