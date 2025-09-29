Україна проводить останню скринінгову зустріч з ЄС

Україна проводить останню зустріч в межах скринінгу українського законодавства до права Європейського Союзу, повідомляє Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Сьогодні, 29 вересня, Україна відкрила двосторонні скринінгові зустрічі з Європейською комісією за фінальним переговорним розділом, які триватимуть 29 та 30 вересня і є завершальними в межах скринінгу українського законодавства до права ЄС. За підсумками скринінгу буде визначено та зафіксовано рівень готовності України та її подальші зобовʼязання в межах процесу вступу в ЄС", - йдеться в повідомленні Офісу.

Зокрема, мова йде про Розділ 22 "Регіональна політика та координація структурних інструментів", що є останнім у межах Кластера 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

"Механізми регіональної політики ЄС можуть бути надзвичайно корисними для економічного відновлення та післявоєнної відбудови України. Ми розвиваємо мережу заступників голів обласних адміністрацій із питань європейської інтеграції та посилюємо їхню спроможність працювати з цими інструментами. Це дозволить ефективно співпрацювати як у межах існуючих механізмів ЄС, так і з місцевою владою, щоб забезпечити прозоре та результативне використання коштів на розвиток регіонів", - цитує віцепрем’єра Тараса Качку прес-служба.

Так, упродовж двох днів фахівці з України та Єврокомісії розглядають: законодавчу базу в межах відповідного Розділу; наявні програми та стратегічні рамки; системи управління, контролю та аудиту; моніторинг, оцінювання та ефективність; адміністративну спроможність; прозорість та комунікацію.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 14 травня затвердив дорожні карти, необхідні для відкриття Кластеру 1 "Основи вступу" в передвступних перемовинах України та Європейського Союзу, а 30 травня затвердив переговорні позиції України в рамках вступу до ЄС за Кластером 2 "Внутрішній ринок" та Кластером 6 "Зовнішні відносини".

Також Україна завершила скринінг з Євросоюзом за переговорним Кластером 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток". Крім того, в липні Україна завершила оцінку відповідності українського законодавства до права ЄС за Кластером 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання", який є уже пʼятим з шести тематичних Кластерів.

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні з триденним візитом (29 вересня - 1 жовтня). Очікується, що у вівторок (30 вересня) буде завершено скринінговий процес відповідності українського законодавства європейському, який передує початку відкриття переговорних кластерів про вступ України в ЄС.