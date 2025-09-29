В найближчі дві доби по всій Україні очікуються дощі, в Карпатах мокрий сніг

У вівторок, 30 вересня, на території України помірні, на Одещині та Миколаївщині вдень місцями значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

На сході та північному сході країни без опадів.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у центральних, південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°. На Закарпатті та крайньому півдні країни до 17°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві у вівторок помірний дощ, вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 11-13°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 30 вересня була зафіксована у 2023 році і склала 27,0°, найнижча вночі – 2,9° морозу в 1881 році.

В середу, 1 жовтня, в Україні очікуються помірні, у північних областях місцями невеликі дощі.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°. У південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві у середу місцями невеликий дощ, вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.