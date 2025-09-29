Інтерфакс-Україна
Події
13:19 29.09.2025

В найближчі дві доби по всій Україні очікуються дощі, в Карпатах мокрий сніг

1 хв читати
В найближчі дві доби по всій Україні очікуються дощі, в Карпатах мокрий сніг

У вівторок, 30 вересня, на території України помірні, на Одещині та Миколаївщині вдень місцями значні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

На сході та північному сході країни без опадів.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у центральних, південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°. На Закарпатті та крайньому півдні країни до 17°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві у вівторок помірний дощ, вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 11-13°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 30 вересня була зафіксована у 2023 році і склала 27,0°, найнижча вночі – 2,9° морозу в 1881 році.

В середу, 1 жовтня, в Україні очікуються помірні, у північних областях місцями невеликі дощі.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°. У південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві у середу місцями невеликий дощ, вітер переважно східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:10 27.09.2025
Дощі накриють Україну вже найближчими днями

Дощі накриють Україну вже найближчими днями

13:02 26.09.2025
Вихідні в Україні будуть прохолодними, у суботу на поверхні грунту заморозки

Вихідні в Україні будуть прохолодними, у суботу на поверхні грунту заморозки

12:47 24.09.2025
Ночі стають холоднішими, у четвер на Закарпатті, а у п'ятницю на переважній частині України – заморозки

Ночі стають холоднішими, у четвер на Закарпатті, а у п'ятницю на переважній частині України – заморозки

12:34 22.09.2025
В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, місцями невеликі дощі

В Україні в найближчі дві доби переважно без опадів, місцями невеликі дощі

13:41 21.09.2025
В Україні в найближчі дні опадів не очікується

В Україні в найближчі дні опадів не очікується

13:17 20.09.2025
В найближчі дні в Україні буде суха та тепла погода

В найближчі дні в Україні буде суха та тепла погода

13:10 17.09.2025
Дощі в четвер пройдуть у центрі та на півдні України, у п'ятницю без опадів

Дощі в четвер пройдуть у центрі та на півдні України, у п'ятницю без опадів

12:58 15.09.2025
В Україні з середи у більшості областей очікується дощова погода

В Україні з середи у більшості областей очікується дощова погода

12:57 13.09.2025
В Україні буде по-осінньому тепло, короткочасні дощі - лише на крайньому заході

В Україні буде по-осінньому тепло, короткочасні дощі - лише на крайньому заході

12:42 12.09.2025
Температурний фон на вихідних майже не зміниться

Температурний фон на вихідних майже не зміниться

ВАЖЛИВЕ

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

Сирський: Частина підрозділів противника опинилась в оточенні

Швеція може збивати російські літаки, які порушують повітряний простір НАТО, – головнокомандувач ВПС

ОСТАННЄ

ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Кабмін дозволив "Укренерго" змінювати умови чинних договорів під правила МФО

Зеленський анонсував Технологічну Ставку, присвячену українській далекобійності

Нова лабораторія протезування та ортезування відкрилася в Харкові на базі Університетської лікарні - МКЧХ

Нічні заморозки очікуються на заході України в четвер і п'ятницю

Українські бійці збили fpv-дроном російський гелікоптер

УПЦ (МП) подала до суду зустрічний позов у справі про припинення діяльності Церкви

Мерц обговорив подальшу допомогу Україні з Володимиром Кличком

Українські бійці вдарили ракетою "Нептун" по заводу у Брянській області РФ – ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА