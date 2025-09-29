Інтерфакс-Україна
12:14 29.09.2025

Міноборони планує вийти на 70% забезпечення БПЛА через DOT-Chain Defence уже за 6 місяців

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Міністерство оборони України планує розширення програми DOT-Chain Defence, повідомив голова міністерства Денис Шмигаль.

"Надалі плануємо масштабувати маркетплейс на всі Збройні Сили України та розширити перелік виробників і доступних засобів ураження. Крім того, цьогоріч у планах запустити Конструктор дронів – можливість модифікувати БПЛА під свої бойові завдання. Наша мета – вже протягом 6 місяців вийти на 70% забезпечення БПЛА через DOT-Chain Defence", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Наразі, повідомив він, через маркетплейс військові замовили майже 17 тис. БПЛА на суму майже 600 млн грн та тримали майже 13 тис. БПЛА на суму 443 млн. Середній термін постачання — 10 днів, найшвидший — 5 днів.

Крім того, за програмою "Армія дронів бонус" поставлено 23,8 тис. засобів.

"Завдяки DOT-Chain Defence вперше підрозділи самостійно обирають зброю — не чекають централізованих рішень. Три підписи КЕП, і дрон уже в дорозі. Водночас це й прямий зворотний зв’язок із фронту для виробників зброї. Це дає можливість швидко адаптувати продукти", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, раніше Агенція оборонних закупівель провела анонімне опитування серед 12-ти бригад, які беруть участь в пілоті маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence, з метою отримати обʼєктивну оцінку щодо користувацького досвіду військових під час здійснення замовлень за новою системою.

За його результатами військові високо оцінили зручність замовлення та швидкість постачання, навчання та доступність консультацій із фахівцями з техпідтримки ДОТ. У той же час військові вказали на потребу у розширенні переліку доступних засобів ураження.

