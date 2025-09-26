Інтерфакс-Україна
Події
12:32 26.09.2025

Ворог застосовує приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів – Сирський

1 хв читати
Ворог застосовує приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів – Сирський

Росіяни застосовують приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів, Сили оборони України компенсують це шляхом точності ударів та ураження важливих об’єктів ворога, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

“Ворог застосовує приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів. Ми це компенсуємо за рахунок точності наших ударів, ведення розвідки та ураження найбільш важливих об’єктів противника”, - сказав Сирський під час спілкування з журналістами.

За його словами, у середньому, щодня на фронті відбувається від 160 до 190 бойових зіткнень, і приблизно 15-20 штурмових дій з українського боку.

“Тобто ми продовжуємо тактику активних контрнаступальних дій, активної оборони. Це дає нам змогу, по-перше, не віддавати ініціативу ворогу. А також маневрувати силами й засобами, зосереджуючи основні зусилля на проблемних напрямках”, - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Теги: #фронт #артснаряди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 26.09.2025
Сирський: Укомплектованість наступального угрупування противника - близько 712 тисяч осіб

Сирський: Укомплектованість наступального угрупування противника - близько 712 тисяч осіб

10:45 23.09.2025
Окупанти просунулися на сході Дніпропетровської та Запорізької областей, зайняли 8,8 кв км за добу - DeepState

Окупанти просунулися на сході Дніпропетровської та Запорізької областей, зайняли 8,8 кв км за добу - DeepState

04:22 22.09.2025
Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 167 осіб на покровському напрямку - Генштаб

23:30 20.09.2025
Окупанти втратили 178 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Окупанти втратили 178 осіб на покровському напрямку - Генштаб

23:53 20.05.2025
Сибіга: ЄС вже виділили дві третини з 2 млн артснарядів, йде робота над рештою

Сибіга: ЄС вже виділили дві третини з 2 млн артснарядів, йде робота над рештою

18:19 13.05.2025
Укроборонпром створить з Rheinmetall спільне підприємство з виробництва артснарядів

Укроборонпром створить з Rheinmetall спільне підприємство з виробництва артснарядів

17:14 09.11.2024
РФ зможе у 2025 р. виробляти на 30% більше артснарядів, ніж усі країни ЄС, якщо не буде реагування - Сибіга

РФ зможе у 2025 р. виробляти на 30% більше артснарядів, ніж усі країни ЄС, якщо не буде реагування - Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Зеленський вважає "слабкою" реакцію НАТО на порушення їхнього повітряного простору з боку РФ

Україна заборонила в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників - Сибіга

Одна людина загинула та ще дві поранені через російський обстріл Херсона

Сирський: Укомплектованість наступального угрупування противника - близько 712 тисяч осіб

Сирський: 85 важливих об'єктів на території ворога уражено менш ніж за два місяці

ОСТАННЄ

Зеленський вважає "слабкою" реакцію НАТО на порушення їхнього повітряного простору з боку РФ

Кількість поранених через обстріли Херсона зросла до п'яти людей

Україна заборонила в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників - Сибіга

Понад 2 тис. дітей отримали якісний відпочинок завдяки проєкту "єОздоровлення"

На ВДНГ у Києві відновили басейн між 4, 8 та 10 павільйонами

Вихідні в Україні будуть прохолодними, у суботу на поверхні грунту заморозки

Міністри оборони України та Бельгії обговорили перспективи спільних проєктів у сфері ОПК

Одна людина загинула та ще дві поранені через російський обстріл Херсона

Україна провела понад 30 заходів під час Генасамблеї ООН заради миру та розбудови нових зв'язків - Зеленський

Рютте: Остаточне рішення на збиття літаків РФ будуть приймати військові

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА