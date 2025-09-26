Ворог застосовує приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів – Сирський

Росіяни застосовують приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів, Сили оборони України компенсують це шляхом точності ударів та ураження важливих об’єктів ворога, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

“Ворог застосовує приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів. Ми це компенсуємо за рахунок точності наших ударів, ведення розвідки та ураження найбільш важливих об’єктів противника”, - сказав Сирський під час спілкування з журналістами.

За його словами, у середньому, щодня на фронті відбувається від 160 до 190 бойових зіткнень, і приблизно 15-20 штурмових дій з українського боку.

“Тобто ми продовжуємо тактику активних контрнаступальних дій, активної оборони. Це дає нам змогу, по-перше, не віддавати ініціативу ворогу. А також маневрувати силами й засобами, зосереджуючи основні зусилля на проблемних напрямках”, - наголосив головнокомандувач ЗСУ.