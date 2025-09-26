Інтерфакс-Україна
Події
08:50 26.09.2025

Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з відбору голови АРМА

1 хв читати
Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з відбору голови АРМА

Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Згідно з розпорядженням уряду №1032 від 25 вересня, до складу конкурсної комісії увійшли: керівник відділу з розслідувань економічних злочинів прокуратури м. Вупперталя, Федеративна Республіка Німеччина, експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва Вольф-Тільман Баумерт; голова правління АТ "Прозорро.Продажі" Сергій Бут; учений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук Анжеліка Крусян; головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем державотворення та правозастосування навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Валентина Лук'янець-Шахова; заступник виконавчого директора з юридичних питань громадської організації "Трансперенсі інтернешнл Україна" Катерина Риженко; прокурор (Португальська Республіка), міжнародний експерт у сфері фінансових злочинів, корупції, відмивання коштів і повернення активів, старший спеціаліст з питань повернення активів (політика) в Базельському інституті врядування (ICAR) Ріта Сімоес.

Як повідомлялося, 30 липня Кабінет міністрів звільнив голову Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу. 

20 серпня Кабмін схвалив пропозиції щодо створення Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) діяльності АРМА.

Теги: #арма #комісія #уряд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:05 26.09.2025
Уряд планує заходи проти сірого імпорту й контрафактних товарів - Свириденко

Уряд планує заходи проти сірого імпорту й контрафактних товарів - Свириденко

18:32 22.09.2025
Уряд передав Нацбанку в управління від НКЦПФР 25% держчастку Нацдепозитарію

Уряд передав Нацбанку в управління від НКЦПФР 25% держчастку Нацдепозитарію

18:05 16.09.2025
Україна передала Єврокомісії звіт про виконання заходів для відкриття 1-го переговорного Кластера

Україна передала Єврокомісії звіт про виконання заходів для відкриття 1-го переговорного Кластера

13:26 11.09.2025
Від уряду не було заяв про необхідність повторного збільшення держбюджету-2025 на 300 млрд грн

Від уряду не було заяв про необхідність повторного збільшення держбюджету-2025 на 300 млрд грн

21:48 09.09.2025
Макрон призначив новим прем'єр-міністром Франції Лекорню

Макрон призначив новим прем'єр-міністром Франції Лекорню

21:31 09.09.2025
Уряд пропонує дозволити використання власних рахунків при продажах на ЦП до трьох разів/рік обсягом до EUR2 тис.

Уряд пропонує дозволити використання власних рахунків при продажах на ЦП до трьох разів/рік обсягом до EUR2 тис.

21:42 08.09.2025
Кабмін полегшив процедури для ввезення обладнання для власних потреб для проєктів зі значними інвестиціями

Кабмін полегшив процедури для ввезення обладнання для власних потреб для проєктів зі значними інвестиціями

20:53 08.09.2025
Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

Кабінет міністрів після ворожого влучення у Будинок уряду провів засідання у Клубі Кабміну

20:17 08.09.2025
Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи "еРибальство"

Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи "еРибальство"

20:01 08.09.2025
Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

Кабмін продовжив до 31 березня 2027р можливість аграріям пролонгувати кредити по "5-7-9%" за договорами у 2022-2025рр

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 665 ворожих цілей

Захисники України в ніч на 26 вересня знищили або подавили 128 з 154 засобів повітряного нападу росіян

Україна встановила дипвідносини з Папуа Новою Гвінеєю – МЗС

РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

ОСТАННЄ

Кабмін ліквідував Коордраду з функціонування НВМК

Кабмін встановив доплати для Служби судової охорони на прифронтових територіях

Кабмін дозволив використовувати держсубвенцію на підвищення кваліфікації асистентів вчителів і практичних психологів шкіл

Кабмін погодив призначення Тараканова гендиректором Чорнобильської АЕС

Кабмін призначив Вербицького заступником міністра культури і Гавронську - заступницею міністра соцполітики

Генштаб зафіксував упродовж доби 200 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 665 ворожих цілей

Захисники України в ніч на 26 вересня знищили або подавили 128 з 154 засобів повітряного нападу росіян

Окупанти втратили впродовж доби 940 військовослужбовців

Житлові будинки зазнали руйнувань внаслідок ворожої атаки КАБами в Сумській області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА