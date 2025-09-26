Кабмін затвердив склад конкурсної комісії з відбору голови АРМА

Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Згідно з розпорядженням уряду №1032 від 25 вересня, до складу конкурсної комісії увійшли: керівник відділу з розслідувань економічних злочинів прокуратури м. Вупперталя, Федеративна Республіка Німеччина, експерт Німецького фонду міжнародного правового співробітництва Вольф-Тільман Баумерт; голова правління АТ "Прозорро.Продажі" Сергій Бут; учений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук Анжеліка Крусян; головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем державотворення та правозастосування навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ Валентина Лук'янець-Шахова; заступник виконавчого директора з юридичних питань громадської організації "Трансперенсі інтернешнл Україна" Катерина Риженко; прокурор (Португальська Республіка), міжнародний експерт у сфері фінансових злочинів, корупції, відмивання коштів і повернення активів, старший спеціаліст з питань повернення активів (політика) в Базельському інституті врядування (ICAR) Ріта Сімоес.

Як повідомлялося, 30 липня Кабінет міністрів звільнив голову Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу.

20 серпня Кабмін схвалив пропозиції щодо створення Комісії з проведення незалежного зовнішнього оцінювання (аудиту) діяльності АРМА.