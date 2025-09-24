Лубінець: Україні вдалося повернути понад 1,6 тис. дітей, утримуваних РФ

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україні вдалося повернути 6030 наших громадян, включно з 364 цивільними, а також в межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 1641 дитину, які були депортовані, примусово переміщені або взяти в полон Росією.

“Пріоритетним напрямом роботи (Офісу Омбудсмана – ІФ-У) стало питання повернення депортованих і примусово переміщених Росією українських дітей, військовополонених і незаконно утримуваних цивільних. Наразі спільними зусиллями Україні вдалося повернути 6 030 наших громадян, включно з 364 цивільними. Також в межах Bring Kids Back UA вдалося повернути 1641 дитину”, - сказав Лубінець під час виступу на Рішельє-форумі публічної служби “Права людини в Україні: оптика змін”.

В липні на Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі (Італія) Лубінець заявив, Україні необхідно підготовити механізмів повернення цивільних заручників, оскільки Росія незаконно утримує приблизно 16 тис. наших цивільних.