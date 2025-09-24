Київ отримав допомогу від партнерів із Бельгії та Франції для облаштування укриттів

Фото: КМДА

Українська столиця отримала нові надувні двомісні матраци на 2 тис 160 спальних місць і близько 100 електричних і ручних насосів для їх надування завдяки акції “Матраци для укриттів”, яку ініціював бельгієць Ален Марльє, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

Як повідомляється на сайті КМДА у середу, до реалізації ідеї долучилися французька компанія Intex, яка надала матраци, а також компанія B&B Logistik із Люксембурга, що організувала доставку. Решту витрат покрили європейські Ротарі-клуби. Київська міська державна адміністрація забезпечила прийом і розподіл допомоги, яку спрямують до укриттів, аби зробити перебування мешканців комфортнішим під час повітряних тривог.

“Завдяки цій ініціативі укриття столиці, які найбільше цього потребують, отримають необхідні засоби для комфортного перебування людей під час повітряної тривоги. Це надзвичайно важливо, адже ворожі атаки, на жаль, не стають рідшими, і з кожним новим обстрілом усе більше мешканців йдуть до укриттів, щоб урятувати своє життя”, – зазначив Мондриївський.