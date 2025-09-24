Інтерфакс-Україна
Події
17:27 24.09.2025

Київ отримав допомогу від партнерів із Бельгії та Франції для облаштування укриттів

1 хв читати
Київ отримав допомогу від партнерів із Бельгії та Франції для облаштування укриттів
Фото: КМДА

Українська столиця отримала нові надувні двомісні матраци на 2 тис 160 спальних місць і близько 100 електричних і ручних насосів для їх надування завдяки акції “Матраци для укриттів”, яку ініціював бельгієць Ален Марльє, повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

Як повідомляється на сайті КМДА у середу, до реалізації ідеї долучилися французька компанія Intex, яка надала матраци, а також компанія B&B Logistik із Люксембурга, що організувала доставку. Решту витрат покрили європейські Ротарі-клуби. Київська міська державна адміністрація забезпечила прийом і розподіл допомоги, яку спрямують до укриттів, аби зробити перебування мешканців комфортнішим під час повітряних тривог.

“Завдяки цій ініціативі укриття столиці, які найбільше цього потребують, отримають необхідні засоби для комфортного перебування людей під час повітряної тривоги. Це надзвичайно важливо, адже ворожі атаки, на жаль, не стають рідшими, і з кожним новим обстрілом усе більше мешканців йдуть до укриттів, щоб урятувати своє життя”, – зазначив Мондриївський.

Теги: #київ #укриття #облаштування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:31 24.09.2025
У Києві планують реконструювати транспортний вузол біля Південного мосту

У Києві планують реконструювати транспортний вузол біля Південного мосту

19:21 22.09.2025
Столичну суддю викрито на незаконному збагаченні у понад 16 млн грн

Столичну суддю викрито на незаконному збагаченні у понад 16 млн грн

17:43 22.09.2025
Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві – генпрокурор

Ексспівробітника УДО засуджено до довічного ув'язнення за вбивство підлітка на станції фунікулера у Києві – генпрокурор

08:42 21.09.2025
Правоохоронці затримали дев’ятьох учасників нічної бійки в Києві

Правоохоронці затримали дев’ятьох учасників нічної бійки в Києві

18:43 19.09.2025
Гастромаркет "Київ Їжа" планує відкриття на лівому березі столиці в кінці року

Гастромаркет "Київ Їжа" планує відкриття на лівому березі столиці в кінці року

16:31 19.09.2025
У Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілу, робота інтернет-мережі КП "Київпастранс" поступово відновлюється

У Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілу, робота інтернет-мережі КП "Київпастранс" поступово відновлюється

15:34 19.09.2025
Центральне агентство управління проєктами Литви відкриває офіс в Києві

Центральне агентство управління проєктами Литви відкриває офіс в Києві

13:17 19.09.2025
Глава МЗС Литви прибув до Києва

Глава МЗС Литви прибув до Києва

09:16 19.09.2025
У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

У Києві через нічну атаку можливі перебої з оплатою та валідацією квитків у швидкісному трамваї та фунікулері

08:55 19.09.2025
У Шевченківському районі столиці виявлено нерозірваний ворожий дрон

У Шевченківському районі столиці виявлено нерозірваний ворожий дрон

ВАЖЛИВЕ

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

Росія продовжує обстріли через слабкість міжнародних інституцій – Зеленський

Сили оборони уразили ряд нафтоперекачувальних станцій на території РФ – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

У Лондоні створено Міжнародний фонд для відновлення українських медіа IFRUM

Путін хоче розширювати війну, ми маємо побудувати нову безпекову архітектуру – Зеленський

Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, перевірені в реальній війні, – Зеленський

Уже десятки тисяч людей навчилися убивати за допомогою дронів через війну Росії – Зеленський

Україна має дрони, які можуть летіти на 2-3 тис. км, – Зеленський

Росія продовжує обстріли через слабкість міжнародних інституцій – Зеленський

Сили оборони уразили ряд нафтоперекачувальних станцій на території РФ – Генштаб ЗСУ

Сертифікати на освітні гранти почали надходити в "Дію"

В Сухопутних військах повідомляють про втрати бійців після удару ворожих "Іскандерів" по навчальному центру на Чернігівщині

Зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп відбулася у вівторок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА