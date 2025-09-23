Стрімке похолодання прийде в Україну в середу-четвер з заходу, місцями з невеликими дощами

Невеликий дощ очікується в Україні в середу, 24 вересня, місцями в західних, північних та Вінницькій областях, на решті території без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°.

Вдень у північні, більшість західних та центральних областей прийде похолодання, температура буде 11-16°. На решті території країни ще збережеться 19-24°, на крайньому півдні та сході країни - до 27°.

В Києві 24 вересня місцями невеликий дощ, вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень вже буде прохолодно: 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь час метеорологічних спостережень 24 вересня найвища температура була зафіксована на відмітці +30,0°С в 2015р., найнижча – на відмітці -2,2°С в 1881р, у перший рік спостережень.

В четвер, 25 вересня, в Україні переважно без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та сході країни вночі місцями невеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Похолодання вже буде по всій країні: температура вночі 1-6° тепла, у північній частині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла; на півдні, сході країни та Закарпатті вночі 7-12°, вдень 14-19°.

В Києві 25 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.