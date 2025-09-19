Мережі Криворізької ТЕЦ на 60% готові до ОЗП і робиться все можливе для повної підготовки – Кулеба

Фото: https://t.me/OleksiiKuleba/5904

Рівень готовності трубопроводів теплових мереж АТ "Криворіжтеплоцентраль" становить приблизно 60%, але до початку опалювального сезону будуть виконані всі необхідні роботи, вважає віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Рівень готовності робіт приблизно 60%. Це менше ніж в середньому по країні і менше ніж на "Криворіжтепломережах", де цей показник складає 80%. "Криворіжтеплоцентраль" потребує прискорення в роботах. Ми підняли питання про збільшення ремонтних бригад і масштабів робіт. Впевнений, що до початку ОЗП вийдемо на виконання всіх робіт і пройдемо його стало", – сказав Кулеба під час "Години запитань до уряду" у п’ятницю.

Він пояснив, що сьогодні на Криворізькій ТЕЦ задіяно більше 100 ремонтно- відновлювальних бригад по заміні теплових мереж, і першочергово роботи проводяться в місцях пошкодження, де треба проводити гідравлічні випробування. З боку уряду, за словами Кулеби, здійнюється щотижневий моніторинг виконання поставлених завдань.

Перед цим прем’єр-міністр України Юлія Свириденко зазначила, що вона була на Криворізькій ТЕЦ і знайома з ситуацією.

"Ми проводили нараду, що відбувається в Кривому Розі. Те що там перерито, це зрозуміло. Коли у вас 80 км труб і треба все встигнути прокласти до ОЗП... Але я думаю, що ОЗП буде проведено вчасно і частину робіт ми точно встигнемо завершити", – сказала Свириденко.

Питання щодо підготовки Кривого Рогу до ОЗП поставила народний депутат Олена Криворучкіна, яка представляє місто. На її думку, ситуація в місті критична і загрожує повторенням минулорічної, коли кілька тижнів велика його частина не опалювалася.

"За рік не відбулося конструктивних дій з підготовки до опалювального сезону, місто перерито, труби вирізані, їх ніхто не прокладає", – зазначила Криворучкіна.

Як повідомлялося, Олексій Кулеба на "Годині запитань до уряду" 22 серпня заявив, що Україна у підготовці до осіннє-зимового періоду 2025/2026 років йде за планом і досягла передбаченої ним готовності у понад 70%.

Що стосується м.Кривий Ріг, то за словами Кулеби, його готовність до ОЗП на той час складала приблизно 50%, але уряд та НАК "Нафтогаз України", якому належить Криворізька ТЕЦ, роблять все необхідне для того, щоб місто нормально пройшло опалювальний сезон.

У листопаді 2024 року у Кривому Розі склалася критична ситуація з опаленням. Без тепла в місті були 934 житлові будинки, в яких проживають 110 тис. жителів, 11 закладів охорони здоров'я, 43 навчальні заклади, а також територіальний центр соціального захисту.