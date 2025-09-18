ЦПД спростувало інформацію про присутність росіян у центрі Купʼянська

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко спростував повідомлення про присутність російських підрозділів у Купʼянську.

"Росіян у центрі Купʼянська, станом на зараз, немає. Важкі бої за Купʼянськ тривають", - написав Коваленко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в середу OSINT-проєкт DeepState повідомляв про просування російських окупантів у міській межі Купʼянська, проте про проникнення до центру міста не йшлося.

У вівторок голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич повідомляв, що в місті наразі залишається близько 800 мирних жителів, триває евакуація. За його словами, в місті не працює критична інфраструктура, відновити її найближчим часом неможливо.