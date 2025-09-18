Інтерфакс-Україна
Події
09:30 18.09.2025

ЦПД спростувало інформацію про присутність росіян у центрі Купʼянська

1 хв читати
ЦПД спростувало інформацію про присутність росіян у центрі Купʼянська

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко спростував повідомлення про присутність російських підрозділів у Купʼянську.

"Росіян у центрі Купʼянська, станом на зараз, немає. Важкі бої за Купʼянськ тривають", - написав Коваленко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, в середу OSINT-проєкт DeepState повідомляв про просування російських окупантів у міській межі Купʼянська, проте про проникнення до центру міста не йшлося.

У вівторок голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич повідомляв, що в місті наразі залишається близько 800 мирних жителів, триває евакуація. За його словами, в місті не працює критична інфраструктура, відновити її найближчим часом неможливо.

Теги: #коваленко #купянськ #цпд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:17 16.09.2025
В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

В Куп'янську досі лишаються близько 800 жителів, влада закликає їх евакуюватися

13:30 16.09.2025
В ЦПД назвали проведені окупантами вибори у Севастополі незаконними

В ЦПД назвали проведені окупантами вибори у Севастополі незаконними

15:59 14.09.2025
ЦПД РНБО: безвізовий режим між РФ та Китаєм – це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід

ЦПД РНБО: безвізовий режим між РФ та Китаєм – це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід

14:02 13.09.2025
Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

Генштаб: У Куп’янську три трубопроводи з чотирьох вже пошкоджені, вихід з четвертого - під контролем Сил оборони

16:05 12.09.2025
РФ продовжує дезінформаційну кампанію зі звинувачення Україну в атаці на Польщу – ЦПД

РФ продовжує дезінформаційну кампанію зі звинувачення Україну в атаці на Польщу – ЦПД

12:24 10.09.2025
Російський БпЛА атакував цивільне авто в Куп'янському районі, постраждали 5 людей

Російський БпЛА атакував цивільне авто в Куп'янському районі, постраждали 5 людей

15:35 08.09.2025
Інформація про виїзд за кордон 200 тиc. молодих чоловіків за добу є фейком – ЦПД РНБО

Інформація про виїзд за кордон 200 тиc. молодих чоловіків за добу є фейком – ЦПД РНБО

19:33 03.09.2025
ЦПД про нібито просування росіян вглиб Куп’янська: Це фейк

ЦПД про нібито просування росіян вглиб Куп’янська: Це фейк

16:32 02.09.2025
ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

16:20 28.08.2025
Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська один загиблий, двоє постраждалих

Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська один загиблий, двоє постраждалих

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

Окупанти за добу втратили 930 осіб та 122 од. спецтехніки

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

ОСТАННЄ

Президент підписав закон про військового омбудсмана

Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією

Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

Голова Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

Українська AI-платформа дозволяє комерційним будівлям знизити енергоспоживання до 20%

Focus Estate Fund придбав торговий парк в Італії

Росіяни атакували підрозділ ДСНС в Ніжині, один рятувальник загинув, двоє поранені – обладміністрація

Правоохоронці оголосили в розшук ексдепутата Іванющенка, підозрюваного у заволодінні 18 га землі під Києвом

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

Учасники спецсесії ЄВІ отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА