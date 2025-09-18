Інтерфакс-Україна
Події
10:34 18.09.2025

Голова Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

1 хв читати
Голова Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю
Фото: https://x.com/MON_GOV_PL

Віцепрем'єр - міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув з візитом до Києва для обговорення питань військової співпраці та відбиття агресії РФ, повідомляє Міністерство національної оборони Польщі в соцмережі Х у четвер вранці.

"Віце-прем'єр-міністр В. Косіняк-Камиш перебуває з візитом у Києві з делегацією Міністерства національної оборони та Збройних сил Польщі, де він обговорить, серед інших тем, військову співпрацю, подальшу підтримку України, яка обороняється, та безпекову ситуацію в контексті російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Пізніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що вже зустрівся з польським колегою.

"Сьогодні в Києві з Віцепремʼєр-міністром, Міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем вшанували полеглих за Україну", - написав Шмигаль в Телеграм, проілюструвавши допис спільним фото, на якому обидва міністри покладають квіти до стихійного народного меморіалу загиблим за Україну біля стіни Свято-Михайлівського монастиря в Києві.

Теги: #київ #польща #владислав_косіняк_камиш #візит

