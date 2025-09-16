Інтерфакс-Україна
20:17 16.09.2025

Міноборони Польщі: Відповідальність за провокацію з БпЛА та її наслідки несе Росія

Міністерство оборони Польщі прокоментувало запит від президента країни Кароля Навроцького через Бюро національної безпеки (BBN) на "негайне роз'яснення інциденту в місті Вирики" після публікації в газеті Rzeczpospolita (Rz) щодо можливого кінетичного влучання у будинок у Люблінському воєводстві ракети, випущеною з польського F-16, зазначивши, що "вся наявна інформація щодо подій ночі з 9 на 10 вересня 2019 року постійно передавалась і передається до BBN".

"Вся доступна інформація щодо подій ночі з 9 на 10 вересня цього року була і передається до BBN на постійній основі від Міноборони, Генштабу та Оперативного командування. Також і сьогодні Комітет безпеки за участю заступника голови BBN генерала-бригадира у відставці М. Брися аналізував ці події. Нагадуємо, що повним роз'ясненням подій після російської агресії займаються відповідні державні органи. Але вже сьогодні не викликає сумніву, що саме Росія несе відповідальність за провокацію та її наслідки", - йдеться у повідомленні відомства у соціальній платформі Х.

Раніше BBN оприлюднило запит від президента Навроцького на "негайне роз'яснення інциденту в місті Вирики".

"У зв'язку з повідомленнями газети Rzeczpospolita повідомляємо, що президент Республіки Польща Кароль Навроцький очікує від уряду негайного роз'яснення подій у селі Вирики. Уряд має право використовувати всі засоби та інституції для якнайшвидшого роз'яснення цієї справи. Не допускається приховування інформації. В умовах дезінформації та гібридної війни повідомлення, що передаються полякам, повинні бути перевірені та підтверджені", - йдеться у повідомленні на соціальній платформі соцмережі Х.

Як повідомлялось, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував розповсюджену у вівторок у ЗМІ інформацію про те, що будинок у Вириках, Люблінське воєводство, міг бути пошкоджений ракетою, випущеною з польського літака, зазначивши, що вся відповідальність за це лежить на "винуватцях провокації з використанням дронів, а саме на Росії".

Раніше газета Rzeczpospolita (Rz) написала, що "неідентифікований літаючий об'єкт", уламки якого впали на будинок у Вириках, міг бути ракетою, випущеною з польського F-16, яка намагалася збити безпілотник, але мала несправність системи наведення.

 

