На Харківщині 1 людина загинула, 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 12 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Куп'янськ загинув 62-річний чоловік; у сел. Борова постраждали 71-річний, 40-річний і 48-річний чоловіки; у с. Березівка Шевченківської громади постраждали 63-річний чоловік і 64-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Куп'янському районі внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок, електромережі, автомобіль та господарчі споруди, в Ізюмському - електромережі, автомобіль та 4 автомобілі комунального підприємства, у Богодухівському районі - приватний будинок, господарчі споруди, електромережі.