Інтерфакс-Україна
Події
09:33 16.09.2025

На Харківщині 1 людина загинула, 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

1 хв читати
На Харківщині 1 людина загинула, 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 12 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Куп'янськ загинув 62-річний чоловік; у сел. Борова постраждали 71-річний, 40-річний і 48-річний чоловіки; у с. Березівка Шевченківської громади постраждали 63-річний чоловік і 64-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Куп'янському районі внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок, електромережі, автомобіль та господарчі споруди, в Ізюмському - електромережі, автомобіль та 4 автомобілі комунального підприємства, у Богодухівському районі - приватний будинок, господарчі споруди, електромережі.

Теги: #харків #атака_рф #синєгубов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 14.09.2025
У Харкові внаслідок ДТП одна людина загинула, троє постраждали

У Харкові внаслідок ДТП одна людина загинула, троє постраждали

10:16 14.09.2025
Внаслідок атаки російського дрона на Запоріжжі загинув чоловік, поранена жінка - ОВА

Внаслідок атаки російського дрона на Запоріжжі загинув чоловік, поранена жінка - ОВА

10:05 14.09.2025
На Харківщині одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

На Харківщині одна людина загинула, ще 5 постраждали внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

09:34 13.09.2025
В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

18:59 12.09.2025
Інтенсифікація атак РФ після зустрічі на Алясці свідчить про те, що Москва не бажає миру – Сікорський

Інтенсифікація атак РФ після зустрічі на Алясці свідчить про те, що Москва не бажає миру – Сікорський

11:46 11.09.2025
У лікарні помер підліток, поранений внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині

У лікарні помер підліток, поранений внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині

02:06 11.09.2025
Новий КТ вже у Харківському шпиталі, його планують встановити на цьому тижні

Новий КТ вже у Харківському шпиталі, його планують встановити на цьому тижні

18:10 10.09.2025
РФ атакувала енергооб'єкт "ДТЕК" на Дніпропетровщині

РФ атакувала енергооб'єкт "ДТЕК" на Дніпропетровщині

14:18 08.09.2025
Російський військовий, обвинувачений у вбивстві полонених у Вовчанську, визнав свою вину

Російський військовий, обвинувачений у вбивстві полонених у Вовчанську, визнав свою вину

21:18 07.09.2025
Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Куп’янська поранено 6-річну дитину

Унаслідок ворожого мінометного обстрілу Куп’янська поранено 6-річну дитину

ВАЖЛИВЕ

Ракетний удар Запоріжжя: 13 постраждалих, серед яких дві дитини

Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

До програми PURL вже залучено понад $2 млрд, оголошено ще $1,5 млрд – Зеленський

Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

ОСТАННЄ

Нацполіція та СБУ затримали підозрюваного в теракті в Коростишеві

Склади "Епіцентру" загорілися на Київщині внаслідок удару БпЛА

Трамп, ймовірно, зустрінеться з Зеленським наступного тижня - Рубіо

Обстріли Херсонщини: двоє загиблих, шестеро поранених - Прокудін

Кабмін доручив Мінкультури забезпечувати захист культспадщини на територіях, що постраждали від руйнування Каховської ГЕС

Кабмін схвалив проект угоди з Польщею про діяльність BGK в Україні

Кабмін затвердив угоду з ПАР про скасування віз для пред’явників диппаспортів

Кабмін поклав на Укрдержархів повноваження з міжгалузевої координації збереження документальних свідчень про війну

Кабмін призначив Макаренка головою Держгеокадастру

Кабмін призначив Малашкіна держсекретарем Міноборони

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА