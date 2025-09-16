02:43 16.09.2025
У Запоріжжі вже 9 постраждалих - Федоров
У Запоріжжі через ворожу атаку кількість постраждалих зросла до дев'яти людей, серед них дев'ятирічна дівчинка, один з них у важкому стані, повідомив глава ОВА Іван Федоров.
"До дев'яти збільшилася кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - написав він у телеграмі.
Стан одного пораненого медики оцінюють як важкий, зазначив Федоров.
"Постраждала дитина - 4-річна дівчинка - також під наглядом лікарів, її життю нічого не загрожує. Одна людина загинула", - пише він.
Як повідомлялося, росіяни в ніч на вівторок, 16 вересня, атакували Запоріжжя.
Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25536