У Запоріжжі вже 9 постраждалих - Федоров

У Запоріжжі через ворожу атаку кількість постраждалих зросла до дев'яти людей, серед них дев'ятирічна дівчинка, один з них у важкому стані, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"До дев'яти збільшилася кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - написав він у телеграмі.

Стан одного пораненого медики оцінюють як важкий, зазначив Федоров.

"Постраждала дитина - 4-річна дівчинка - також під наглядом лікарів, її життю нічого не загрожує. Одна людина загинула", - пише він.

Як повідомлялося, росіяни в ніч на вівторок, 16 вересня, атакували Запоріжжя.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25536