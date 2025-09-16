Інтерфакс-Україна
Події
02:43 16.09.2025

У Запоріжжі вже 9 постраждалих - Федоров

1 хв читати

У Запоріжжі через ворожу атаку кількість постраждалих зросла до дев'яти людей, серед них дев'ятирічна дівчинка, один з них у важкому стані, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

"До дев'яти збільшилася кількість людей, постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - написав він у телеграмі.

Стан одного пораненого медики оцінюють як важкий, зазначив Федоров.

"Постраждала дитина - 4-річна дівчинка - також під наглядом лікарів, її життю нічого не загрожує. Одна людина загинула", - пише він.

Як повідомлялося, росіяни в ніч на вівторок, 16 вересня, атакували Запоріжжя.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/25536

Теги: #атака #миколаївська #жертва

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:32 16.09.2025
Через ворожі атаки загинув водій трактора на Миколаївщині - Кім

Через ворожі атаки загинув водій трактора на Миколаївщині - Кім

01:24 16.09.2025
Уже 7 постраждалих в Запоріжжі та одна жертва - Федоров

Уже 7 постраждалих в Запоріжжі та одна жертва - Федоров

01:00 16.09.2025
До п'яти зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя - Федоров

До п'яти зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Запоріжжя - Федоров

00:06 16.09.2025
Ворог атакував Запоріжжя, один постраждалий - Федоров

Ворог атакував Запоріжжя, один постраждалий - Федоров

07:52 15.09.2025
Одна людина постраждала внаслідок нічних ворожих атак в Дніпропетровській області

Одна людина постраждала внаслідок нічних ворожих атак в Дніпропетровській області

07:33 04.09.2025
Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

07:05 02.09.2025
Російський обстріл Білозерки на Херсонщині: загинув літній чоловік – ОВА

Російський обстріл Білозерки на Херсонщині: загинув літній чоловік – ОВА

04:48 02.09.2025
У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки загинув чоловік - ОВА

У Білій Церкві внаслідок ворожої атаки загинув чоловік - ОВА

07:37 25.08.2025
На Миколаївщині внаслідок обстрілу та атак дронами пошкоджено електромережі, знеструмлено 113 побутових абонентів

На Миколаївщині внаслідок обстрілу та атак дронами пошкоджено електромережі, знеструмлено 113 побутових абонентів

21:52 22.08.2025
Одна людина постраждала через атаку російського дрона в Миколаївській області - ОВА

Одна людина постраждала через атаку російського дрона в Миколаївській області - ОВА

ВАЖЛИВЕ

Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

До програми PURL вже залучено понад $2 млрд, оголошено ще $1,5 млрд – Зеленський

Усі домовленості щодо постачання систем ППО мають бути виконані до зими – Зеленський

Зеленський за тиждень до Генасамблеї ООН: Співпрацюємо з лідерами європейських країн для спільного тиску на РФ

Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2026

ОСТАННЄ

БПЛА-перехоплювачі в одну з ночей збили 76 "шахедів" – радник президента Камишин

Режим санкцій проти Росії зазнав повного провалу – науковець Стенфорду Фергюсон

Зеленський: Путін прагне обдурити Трампа та домогтися відтермінування санкцій

Росіяни перевдяглися в цивільних та намагалися потрапити до н.п. Ямпіль для диверсій в тилу Сил оборони - Генштаб

До Ради внесли проект держбюджету-2026

Над урядовими будівлями Польщі знищили БпЛА

Через ворожі обстріли Куп'янського району Харківщини одна людина загинула, двоє постраждали

Велика Британія відправить свої винищувачі Typhoon до Польщі

До 19 зросла кількість постраждалих через удар РФ по Краматорську

Сибіга: Збір МЗС та United 24 на наземних роботів для фронту перетнув позначку в 10 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА