Шмигаль та єврокомісар з питань оборони обговорили співпрацю в ОПК

Міністр оборони України Денис Шмигаль обговорив з єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом етапи імплементації фінансової програми SAFE, яка була ухвалена Радою міністрів ЄС та передбачає залучення до €150 мільярдів приватних і державних інвестицій.

"Обговорили етапи імплементації фінансової програми SAFE. До ініціативи долучилося вже 19 країн. Розраховуємо на ефективну співпрацю, адже цей механізм сприятиме розвитку української оборонної промисловості", - написав Шмигаль за підсумками зустрічі у Києві з єврокомісаром, яку він назвав змістовною.

Шмигаль зазначив, що у розмові з Кубілюсом наголосив, що одним з основних пріоритетів, "який потребує додаткового фінансування, є виробництво дронів: FPV-дронів, дронів-перехоплювачів та далекобійних БПЛА" та висловив вдячність Єврокомісії за започаткування Альянсу дронів.

"Окрема тема — стабільна бюджетна підтримка України. Вдячний країнам-членам ЄС за фінансову допомогу та санкційні заходи проти агресора", - зазначив Шмигаль.

Рада міністрів ЄС із загальних справ ухвалила програму Security Action for Europe (SAFE), що передбачає залучення до €150 мільярдів приватних і державних інвестицій у розвиток європейської оборонної промисловості, а також відкриває нові інвестиційні можливості для України.

Кредитна програма переозброєння Європи Security Action for Europe (SAFE – "Безпекові дії для Європи") є новим фінансовим інструментом ЄС, який підтримає ті країни-члени, які мають бажання вкладати інвестиції в оборонне промислове виробництво через спільне замовлення та із фіксацією на розвитку пріоритетних спроможностей.

SAFE буде фінансувати термінові та великомасштабні інвестиції у європейські оборонні технології та промислову базу, йдеться у повідомленні ЄС на сайті у понеділок.

Зазначається, головною метою цієї програми є нарощування спроможностей європейської оборонної промисловості. Крім того, SAFE дозволить Євросоюзу посилити підтримку для України, оскільки від початку передбачає асоціацію її оборонної промисловості із фінансовими інструментами цієї європейської програми.

Як повідомлялося раніше, 10 вересня Європейський союз оголосив про створення Альянсу дронів з Україною, який буде фінансуватися за рахунок позики в розмірі 6 млрд євро від ERA.