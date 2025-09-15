Інтерфакс-Україна
Події
09:34 15.09.2025

Сили оборони збили 59 ворожі БпЛА із 84, влучання зафіксовані на 13 локаціях

2 хв читати
Сили оборони збили 59 ворожі БпЛА із 84, влучання зафіксовані на 13 локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські окупанти атакували територію України у ніч на проти понеділка 84 ударними безпілотниками та трьома зенітними керованими ракетами, зафіксовані влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі.

Всього ж у ніч на 15 вересня (із 19:00 14 вересня) противник атакував трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської та Бєлгородської обл. -РФ, та 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., близько 50 із них – ударні БпЛА типу Shahed-136.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, ефективність роботи ППО по збиттю БпЛА склала 70,24%.

Як повідомлялось, у ніч на 14 вересня Сили оборони знищили 52 з 58 російських БПЛА. 13 вересня ППо збито/подавлено 137 із 164 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, також противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23.

Останню масовану повітряну атаку ворог здійснив в ніч на 10 вересня, коли армія РФ завдала комбінованого удару по території України в ніч проти середи із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування. Сили оборони знешкодили 413 повітряних цілей, з них 386 ворожих безпілотників та 27 ракет різних типів, попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях, декілька БпЛА увійшли в повітряний простір Польщі.

Теги: #ппо #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:29 13.09.2025
Польща підняла авіацію через загрозу БпЛА в прикордонні з Україною

Польща підняла авіацію через загрозу БпЛА в прикордонні з Україною

17:31 13.09.2025
Сікорський про версії РФ щодо вторгнення дронів у Польщу: Якій брехні ми маємо вірити?

Сікорський про версії РФ щодо вторгнення дронів у Польщу: Якій брехні ми маємо вірити?

09:34 13.09.2025
В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

В Україні зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях

12:14 12.09.2025
Радник президента Польщі: Маємо інформацію про 21 дрон з РФ

Радник президента Польщі: Маємо інформацію про 21 дрон з РФ

10:16 12.09.2025
Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

Міністр цифровізації Польщі: РФ напала навмисно, у нас є факти та докази

09:40 12.09.2025
Сили оборони збили 33 ворожі БпЛА із 40, влучання зафіксовані на 3 локаціях

Сили оборони збили 33 ворожі БпЛА із 40, влучання зафіксовані на 3 локаціях

14:20 11.09.2025
Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

Зеленський не виключає, що, випустивши дрони по Польщі, РФ хотіла, щоб Україна не отримала від партнерів нові системи ППО

09:25 11.09.2025
Сили оборони збили 62 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 4 дронів

Сили оборони збили 62 ворожі БпЛА, зафіксовано влучання 4 дронів

23:13 10.09.2025
Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки

Швеція терміново відправила до Польщі ППО та літаки

21:19 10.09.2025
Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року

Нідерланди розгорнуть ешелоновану систему ППО у Польщі вже до кінця року

ВАЖЛИВЕ

Росіяни вдарили КАБами по Краматорську, поранено 9 людей

Мережа супутникового зв'язку Starlink поступово відновлює роботу – Бровді

Мережа супутникового зв'язку Starlink припинила роботу – Бровді

Зеленський: Найбільш ефективні санкції – це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1-Боярка вже відновлено – МінРГТ

ОСТАННЄ

Атака РФ залишила без світла майже 5 тис. споживачів на Запоріжжі

В "Армію+" додано 5 нових рапортів та довідник Армія ID

Кримінальне провадження щодо виробника тепловізорів Archer закрито - НАБУ

Росіяни вдарили КАБами по Краматорську, поранено 9 людей

Мовний омбудсмен проти запровадження в Україні "мовних патрулів"

СБУ повідомила про підозру мобілізованому військовому за шпигунство на користь ФСБ

Мовний омбудсмен Івановська: Мені писали - "закінчиш як Фаріон", але я це серйозно не сприймаю

Українська кіноакадемія подумає над запровадженням механізму відкликання номінацій чи нагород

На Чернігівщині через цілеспрямований удар росіян травмовані чотири вогнеборці

Статус критично важливих надано менше ніж половині релігійних організацій, які реально діють в Україні, - Єленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА