Сили оборони збили 59 ворожі БпЛА із 84, влучання зафіксовані на 13 локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Російські окупанти атакували територію України у ніч на проти понеділка 84 ударними безпілотниками та трьома зенітними керованими ракетами, зафіксовані влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях, повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у Телеграмі.

Всього ж у ніч на 15 вересня (із 19:00 14 вересня) противник атакував трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Курської та Бєлгородської обл. -РФ, та 84-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., близько 50 із них – ударні БпЛА типу Shahed-136.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Таким чином, ефективність роботи ППО по збиттю БпЛА склала 70,24%.

Як повідомлялось, у ніч на 14 вересня Сили оборони знищили 52 з 58 російських БПЛА. 13 вересня ППо збито/подавлено 137 із 164 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, також противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23.

Останню масовану повітряну атаку ворог здійснив в ніч на 10 вересня, коли армія РФ завдала комбінованого удару по території України в ніч проти середи із застосуванням ударних БпЛА та ракет наземного, повітряного, морського базування. Сили оборони знешкодили 413 повітряних цілей, з них 386 ворожих безпілотників та 27 ракет різних типів, попередньо зафіксовано влучання 16 ракет та 21 ударного БпЛА на 17 локаціях, декілька БпЛА увійшли в повітряний простір Польщі.