19:24 14.09.2025

Зеленський: Найбільш ефективні санкції –це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відео-зверненні висловив подяку військовим-спецпризначенцям за ураження об'єктів нафтогазової інфраструктури РФ.

"Хочу сьогодні особливо подякувати всім нашим воїнам, які завдають Росії дійсно значимих втрат. Втрат на фронті. Втрат у прикордонні. Втрат на власній території Росії завдяки нашим далекобійним ударам. Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах. Суттєво обмежили російську нафтову галузь – і це суттєво обмежує війну. Російська війна – це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів", - сказав у відеозверненні Зеленський.

"Дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже якісно відпрацювали по Приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга та всі інші російські точки виходу на світовий ринок. Зараз безпілотники Служби безпеки України здатні діяти на відстані більше тисячі кілометрів. Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР. Дякую всім за влучність!", - наголосив президент.

 

