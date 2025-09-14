Інтерфакс-Україна
19:11 14.09.2025

Україна проти повернення РФ заморожених активів як плати за припинення вогню – Єрмак

Фото: https://t.me/ermaka2022

Україна виступає проти деяких пропозицій, які прозвучали, щодо повернення Росії її заморожених активів, якщо вони будуть готові до припинення вогню, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Наша відповідь – ні. Це не ціна за припинення вогню", – сказав Єрмак на 20-й щорічній конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

Віцепрем’єр – торговий представник України Тарас Качка на конференції нагадав, що президентка Європейського Союзу Урсула фон дер Ляєн зробила дуже чітку заяву щодо так званих репараційних позик Україні за рахунок заморожених російських активів.

"Дуже чітко та точно з деталями, що російські активи будуть використані як своєрідне забезпечення позики, яка буде погашена лише тоді, коли Росія погодиться сплатити репарації. Це дуже широкі політичні рамки, і їх потрібно розробити як правовий та фінансовий інструмент, але заява дуже чітка і публічна. Це означає, що вона є передовою в мисленні європейських інституцій та держав-членів", – наголосив Качка.

За його словами, відбуваються дискусії між європейськими інституціями та державами-членами щодо того, як правильно реалізувати рішення, враховуючи позицію Бельгії як держави-члена, яка виступає проти конфіскації російських коштів. Торгпред України додав, що запропонований механізм не передбачає такої конфіскації, тож, можливо, Бельгія підтримає цю ідею.

"Я сподіваюся, що протягом наступних місяців буде динаміка щодо остаточного рішення з цього питання", – зазначив Качка.

