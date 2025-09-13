Румунія перехопила російський дрон у національному повітряному просторі

Фото: www.defensie.nl

Румунські Повітряні сили перехопили російський дрон, який увійшов у національний повітряний простір країни, два бойові літаки F-16 були терміново підняті в повітря з авіабази 86 Фетешті та супроводжували дрон до зникнення його з радарів у районі Кілія Веке, повідомляє Antena 3 CNN.

Міністр оборони Румунії Іонуц Моштеану заявив: "Ситуація постійно контролювалася, населення не було під загрозою. Румунія захищає свій повітряний простір і залишається пильна перед російською агресією".