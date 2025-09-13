Інтерфакс-Україна
Події
14:44 13.09.2025

У Euroclear вивчають більш "м’які" варіанти управління замороженими російськими активами

У Euroclear вивчають більш "м’які" варіанти управління замороженими російськими активами
Європейський Союз (ЄС) розглядає новий варіант використання заморожених російських активів для подальшої передачі Києву - вкладати їх у більш ризиковані інвестиції, щоб збільшити доходи, але з умовою, що сама основна сума (капітал) залишиться недоторканою, повідомляє Politico.

"Європейська комісія пропонує нову ідею щодо того, як направити мільярди євро заморожених російських активів до України, замінивши гроші, перераховані до Києва, борговими розписками, що підтримуються ЄС", - йдеться у повідомленні видання у суботу з посиланням на джерела.

Зазначається, що майже 200 млрд євро російських активів було заморожено після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Більшість активів зберігається у фінансовій установі Euroclear, що базується в Брюсселі.

Нова пропозиція, яку один чиновник назвав "юридично креативною", може вивільнити значний потік додаткового фінансування воєнних зусиль Києва без технічної експропріації самих російських активів, що було б юридично ризиковано.

За словами чотирьох чиновників, поінформованих з цього питання, представники Комісії запропонували цю ідею заступникам міністрів фінансів за зачиненими дверима в Брюсселі у четвер. Пропозиція викликала обережний ентузіазм, але жодних домовленостей чи зобов'язань не було досягнуто. Один чиновник сказав, що офіційна пропозиція може з'явитися найближчим часом.

Оскільки наступного року Україна зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі приблизно 8 млрд євро, країни ЄС обговорюють нові ідеї щодо продовження фінансування постраждалої від війни країни на тлі стиснення внутрішніх бюджетів.

Народний депутат України (фракція "Голос") Ярослав Железняк прокоментував ініціативу. "Я так розумію, ось відповідь де нам знайде ЄС додаткові гроші на фінансування діри у бюджеті в цьому році і наступному. Знову з заморожених активів рф (точніше з їх прибутку). Якщо спрощено, то ЄС розглядає варіант вкладати заморожені активи у більш ризиковані інвестиції, щоб збільшити доходи, але з умовою, що сама основна сума (капітал) залишиться недоторканою", - написав він у телеграм у суботу.

За його словами, "начебто Бельгія (там Euroclear) готова до більш "м’яких" варіантів управління активами з ризиком, якщо ризики поділять усі країни-члени ЄС. Пропонується створити спеціальний фонд або механізм ("special purpose vehicle") для управління прибутками заморожених активів".

