Росія використовує історію в інтересах чинного уряду - Стубб

Фото: https://www.pap.pl

Росія ніколи не могла поглянути на своє минуле з критичної точки зору, і використовує історію в інтересах чинного уряду, заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Є одна країна, яка використовує історію в інтересах чинного уряду. Це країна, яка ніколи не змогла розібратися зі своїм минулим, навіть поглянути на нього з критичної точки зору. І це, очевидно, Росія", - сказав він під час виступу на 5-му саміті Перших леді та джентельменів у Києві у четвер.

Стубб пояснив, що "коли ви бачите Сталіна як якогось великого героя, то ви не розібралися чесно зі своєю цивілізацією".

"Коли в школі вас вчать, що ваша країна ніколи не робила нічого поганого, хоча її ДНК в основному базується на імперіалізмі, то дуже важко рухатися вперед. І моя думка така, що ви не можете базувати свою зовнішню політику на тому, що ви є жертвою", - сказав він.

Президент Фінляндії наголосив, що не можна базувати свою зовнішню політику на тому, що стосується історії.

"І саме це ми досить часто бачимо з боку Росії", - додав він.