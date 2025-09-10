Інтерфакс-Україна
10:46 10.09.2025

Глава МЗС Польщі провів консультації із Сибігою після вторгнення російських дронів

Віцепрем'єр-міністр - міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів консультації з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою після порушення польського повітряного простору російськими дронами.

"Перед засіданням Ради міністрів віцепрем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів консультації з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та постійним представником Республіки Польща при НАТО Яцеком Найдером", - йдеться у повідомленні польського МЗС у соцмережі Х.

У відомстві наголосили, що "безпека польських громадян є нашим головним пріоритетом".

