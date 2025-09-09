Очільник Пентагону Геґсет взяв участь в онлайн-зустрічі "Рамштайну"

Фото: AP

Глава Пентагону Піт Геґсет взяв участь в 30-му засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") онлайн у вівторок.

Це видно з опублікованого міністром оборони України Денисом Шмигалем фото за результатами засідання.

Знімок з доєднавшихся онлайн учасників "Рамштайну" демонструє, що Геґсет безпосередньо брав участь у зустрічі, підписавши себе "the secretary of war".

5 вересня президент США Дональд Трамп підписав указ про повернення старої назви "Міністерство війни США" для американського міністерства оборони.

30-те засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн") у гібридному форматі стартувало у вівторок ввечері. У Лондоні присутні міністр оборони Великої Британії Джон Гілі разом з німецьким колегою Борисом Пісторіусом, генсек НАТО Марк Рютте та міністр оборони України Денис Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що з командою відомства прибув до Лондона на засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Також заплановано низку перемовин з урядовцями країн-партнерів і приватними виробниками.