Інтерфакс-Україна
Події
20:34 08.09.2025

"Птахи Мадяра" уразили НПС "Второво" у Володимирській області РФ

1 хв читати
"Птахи Мадяра" уразили НПС "Второво" у Володимирській області РФ

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) у ніч на 7 вересня завдали чисельних уражень НПС "Второво" (нафтоперекачувальна станція) у Володимирській області РФ, повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"Паливо у москві трохи збоїть, кажуть. НПС "Второво", Транснефть (Пєнкіно, Володимирівська обл, рф) трошки попсувалася. Нафтоперекачувальна станція, що дизпаливо помпує (помпувала) до МКНПП (московський кільцевий нафтопродуктопровід)", - написав він у телеграм-каналі у понеділок увечері.

За його словами, "чисельне ураження" нафто-помпи завдано вночі 7 вересня "підрозділом Птахів СБС -14 полк Сил Безпілотних Систем".

"To be continued… Бензин стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними", - додав Мадяр.

НПС "Второво" - це інфраструктурний об'єкт ПАТ "Транснефть", російської компанії-оператора магістральних нафтопроводів, призначений для прийому, накопичення та перекачування нафти по трубопроводах.

 

Теги: #второво #мадяр #нпс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:02 28.08.2025
Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

09:27 28.08.2025
Українські дрони завдали ударів по ще двох російських НПЗ – Мадяр

Українські дрони завдали ударів по ще двох російських НПЗ – Мадяр

10:36 18.08.2025
Мадяр застеріг від шахраїв, що користуються його ім'ям для збору коштів, та наголосив: дрони СБС отримують від держави

Мадяр застеріг від шахраїв, що користуються його ім'ям для збору коштів, та наголосив: дрони СБС отримують від держави

15:26 06.08.2025
У липні СБС знищили понад 23 тисячі ворожих цілей - Бровді

У липні СБС знищили понад 23 тисячі ворожих цілей - Бровді

18:41 10.07.2025
В МЗС Угорщини викликали посла України через смерть мобілізованого угорця, в Сухопутних військах кажуть, що той пішов у СЗЧ

В МЗС Угорщини викликали посла України через смерть мобілізованого угорця, в Сухопутних військах кажуть, що той пішов у СЗЧ

14:17 20.06.2025
Командувач українських СБС "Мадяр" почав з оптимізації управління

Командувач українських СБС "Мадяр" почав з оптимізації управління

11:23 22.02.2025
Українські дрони знеструмили нафтоперекачувальну станцію "Нововєлічковская" в РФ

Українські дрони знеструмили нафтоперекачувальну станцію "Нововєлічковская" в РФ

17:34 29.01.2025
Дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та ракетний арсенал у Тверській області РФ - джерело

Дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та ракетний арсенал у Тверській області РФ - джерело

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

ОСТАННЄ

Оптимізація мережі місцевих судів почнеться з кількох модельних судів – заступниця керівника ОП

Прем'єру Франції винесли вотум недовіри

Відновлено роботу реєстру учасників відбору та виконавців держконтрактів Міноборони

Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи "еРибальство"

Пекін може зупинити війну, проте наразі йому вигідніше спостерігати - Подоляк

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Зеленський провів нараду щодо підготовки наступного року в межах бюджетних можливостей

Зеленський і Шмигаль визначили пріоритети на наступний рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА