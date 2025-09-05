Число поранених у гуманітарній місії з розмінування на Чернігівщині збільшилось до 8 осіб

Кількість поранених унаслідок ракетного удару Росії по гуманітарній місії з розмінування на Чернігівщині зросла до восьми, повідомила "Данська ради у справах біженців" (DRC).

"З глибоким сумом "Данська рада у справах біженців в Україні" (DRC) підтверджує, що 4 вересня одну з наших ділянок, де проводилося гуманітарне розмінування, було вражено ракетою. В результаті атаки загинуло двоє колег, ще вісім отримали поранення", - йдеться у заяві місії у фейсбуці.

Зазначається, що на момент удару команди DRC проводили виключно цивільні гуманітарні заходи — працювали над розмінуванням території з метою відновлення безпечного доступу до необхідної інфраструктури, сільськогосподарських угідь та житлових будинків.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та п’ятьох поранених.