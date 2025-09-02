Найближчі дні в Україні без опадів, на Прикарпатті та Закарпатті пройдуть короткочасні дощі та грози

У середу, 3 вересня, в Україні без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, у західних областях до 17°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 27-32°; на північному сході країни вночі 8-13°, вдень 21-26°.

В Києві у середу без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 3 вересня вдень була 32,4° в 1890р., найнижча вночі 5,7° в 1898р.

В четвер, 4 вересня, в Україні без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°; на північному сході країни вночі 8-13°, вдень 21-26°.

В Києві в четвер без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.