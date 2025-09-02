Інтерфакс-Україна
Події
13:18 02.09.2025

Найближчі дні в Україні без опадів, на Прикарпатті та Закарпатті пройдуть короткочасні дощі та грози

1 хв читати
Найближчі дні в Україні без опадів, на Прикарпатті та Закарпатті пройдуть короткочасні дощі та грози

У середу, 3 вересня, в Україні без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, у західних областях до 17°, вдень 24-29°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 27-32°; на північному сході країни вночі 8-13°, вдень 21-26°.

В Києві у середу без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь час метеорологічних спостережень в Києві найвища температура 3 вересня вдень була 32,4° в 1890р., найнижча вночі 5,7° в 1898р.

В четвер, 4 вересня, в Україні без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер переважно північно-східний, у західних областях південно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°; на північному сході країни вночі 8-13°, вдень 21-26°.

В Києві в четвер без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Теги: #погода

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:39 01.09.2025
Найближчі дні в Україні будуть теплими, на сході і в Карпатах пройде короткочасний дощ

Найближчі дні в Україні будуть теплими, на сході і в Карпатах пройде короткочасний дощ

13:14 31.08.2025
Перші дні вересня по всій Україні будуть дуже теплими, місцями спекотні, дощі пройдуть лише у центрі та на сході країни

Перші дні вересня по всій Україні будуть дуже теплими, місцями спекотні, дощі пройдуть лише у центрі та на сході країни

12:33 28.08.2025
П'ятниця в Україні буде сухою і теплою, на півдні країни до 30°

П'ятниця в Україні буде сухою і теплою, на півдні країни до 30°

12:37 26.08.2025
Дощі в Україні в середу майже припиняться, у четвер стрімко потепліє

Дощі в Україні в середу майже припиняться, у четвер стрімко потепліє

07:51 25.08.2025
Аварійне відключення електроенергії сталося в чотирьох громадах на Полтавшині через несприятливі погодні умови

Аварійне відключення електроенергії сталося в чотирьох громадах на Полтавшині через несприятливі погодні умови

ВАЖЛИВЕ

Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

Підозрюваний у вбивстві Парубія сказав журналістам, що визнає свою провину і хоче обміну на українських військових

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині – Генштаб ЗСУ

ПС ЗСУ: Збито 120 ворожих БпЛА із 150, є влучання у 9 локаціях

ОСТАННЄ

Стубб "не дуже оптимістичний" стосовно можливості домовитися про перемир'я або про рамки мирних переговорів найближчим часом через РФ

Рютте: Основное внимание уделяется встрече Зеленского и Путина и предоставлению гарантий безопасности

Уламки збитого у Києві БПЛА знайшли на території дитсадка – КМВА

Рютте: Основна увага приділяється зустрічі Зеленського та Путіна на наданню гарантій безпеки

УЧХ продовжує евакуацію цивільних із прифронтових громад Донеччини

Путін закликав Європу припинити постачання газу та нафти в Україну

Підозрюваний у вбивстві Парубія сказав журналістам, що визнає свою провину і хоче обміну на українських військових

СБУ викрила агентурну групу ФСБ, яка коригувала ворожий вогонь по оборонцях Херсона

В Україні запрацював портал "СтопТиск" задля унеможливлення тиску на бізнес – генпрокурор

Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на е/є для потреб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА