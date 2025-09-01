Інтерфакс-Україна
Події
15:32 01.09.2025

Окупанти не контролюють Дачне Дніпропетровської області, але іноді піднімають там свій прапор, – DeepState

Російські окупанти не мають контролю в селі Дачне Синельниківського району Дніпропетровської області, Сили оборони не дають їм закріпитися у сусідньому лісі, повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState.

"Ворог не має контролю у населеному пункті. Фактично села як такого і так нема, пару хат і все. Але Силам Оборони вдається контролювати і це, а також підходи до Дачного… Основна увага противника зараз західніше — на Філії", - йдеться в повідомленні. 

За даними DeepState, іноді окупанти "можуть забігати в село і піднімати прапор". "Виникає логічне запитання — якщо гш рф контролює село, то для чого щотижня бігає туди з прапором?", - відзначається в повідомленні.

При цьому, за даними аналітиків, Сил оборони намагаються не дати окупантам зайняти ліс, "оскільки вибити їх звідти буде практично неможливо, а це створить подальші несприятливі наслідки". "Ворог постійно пробує піхотою залазити в ліс, закріплятися там і насичуватися, щоб далі рухатися в село. Вже було знищено декілька груп, які просочилися і подібні зачистки тривають постійно", - йдеться в повідомлені.

Ворог присутній у лісі південніше села, а також в лісосмузі на адміністративній межі Дніпропетровської та Донецької областей.

Як повідомлялося, американський Інститут вивчення війни (ISW) 1 липня повідомив про часткову окупацію села Дачне. Це став перший населений пункт Дніпропетровської області, про частковий російський контроль над яким з'явилися повідомлення. Американський Інститут вивчення війни (ISW) на своїх мапах почав показувати село як частково контрольоване агресором з 2 липня.

Пізніше російські окупанти неодноразово заявляли про взяття села під свій контроль, Генеральний штаб ЗСУ це спростовував. Зокрема, свій прапор над селом піднімали і українські військовослужбовці.

Ані ISW, ані DeepState відтоді позначають село як частково контрольоване ворогом, більша його частина лишається у "сірій зоні". Це продовжувалося і після того, як DeepState в кінці серпня повідомив про те, що окупанти зайняли села Запорізьке та Новогеоргіївка, які стали першими двома селами Дніпропетровської області, які перейшли під повний контроль російських окупантів, а ISW також почав на своїх мапах відносити їх до контрольованих ворогом. В Генштабі ЗСУ спростували окупацію цих двох сіл.

Теги: #дачне_село #deepstate

