13:43 30.08.2025

Останній день літа в Україні буде сухим і теплим

У неділю, 31 серпня, в Україні буде сухо та тепло, лише на крайньому заході вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура на півдні та південному сході вночі 17-22°, вдень 29-34°; на решті території вночі 13-18°, вдень 26-31°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°.

У Києві 31 серпня теж без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 16-18°, вдень близько 30°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 31 серпня найвища температура вдень була  35,6 в 1890р., найнижча вночі  5,4 в 1966р.

У понеділок, 1 вересня, вночі на Одещині, Миколаївщині, вдень у центральних, південних та Харківській областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°; вдень 26-31°, у східних областях до 34°, на заході країни 23-28°.

У Києві 1 вересня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

