Інтерфакс-Україна
Події
10:41 30.08.2025

ЦПД: Європі було б дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі РФ

2 хв читати
ЦПД: Європі було б дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі РФ

Для запобігання атак та диверсій РФ по відношенню до європейських країн Європі було б "дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі РФ", вважає керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

Таку думку Коваленко висловив, коментуючи заяву канцлера ФРН Фрідріха Мерца про те що, Росія щодня атакує інфраструктуру Німеччини та дестабілізує країну.

"А про це ж попереджали декілька років тому. Спочатку дрони над полігонами не помічали, додалися диверсії. Про когнітивні та кібератаки взагалі мовчу. На мою особисту думку, Європі було б дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі РФ", - написав Коваленко в телеграмі у суботу.

"Бо війну в нинішньому стані, навіть якщо економіка РФ впаде, зможуть підтримати зацікавлені сторони Глобального Півдня, далі використовуючи РФ як інструмент. Але вони не здатні будуть запобігти розвалу РФ та відходу нових "республік" у зони інтересів різних країн як Заходу так і Азії, зокрема Центральної. Бо банально не розуміються на елітах та подібних процесах", - додав він.

"Є над чим подумати. Бо Росії як такої - не існує. Це штучне утворення з низки русифікованих народів, які не мають нічого спільного історично з утворенням під назвою Росія. Умовний Татарстан був би значно успішніший, вибудовуючи власні стосунки з Туреччиною, Азербайджаном та Європою без РФ, ніж зараз з Єлабугою та війною", - зазначив Коваленко.

Як повідомлялося, Мерц після спільної прессконференції з президентом Франції Емануелем Макроном у Тулоні заявив, що Росія веде війну проти України з метою відновлення Радянського Союзу та дестабілізації демократичних держав Європи. 

Теги: #війна #цпд #європа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:48 30.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 120 ворожих атак - Генштаб

23:16 29.08.2025
США на Радбезі ООН закликали РФ негайно прийняти рішення про рух до миру та пригрозили санкційними наслідками

США на Радбезі ООН закликали РФ негайно прийняти рішення про рух до миру та пригрозили санкційними наслідками

20:59 29.08.2025
Масовість застосування дронів, схоже, вже наступного року остаточно змінить роль піхоти у війні – ЦПД

Масовість застосування дронів, схоже, вже наступного року остаточно змінить роль піхоти у війні – ЦПД

12:02 29.08.2025
ЦПД спростував фейки про "масову втечу молоді з України"

ЦПД спростував фейки про "масову втечу молоді з України"

11:36 29.08.2025
ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

20:59 28.08.2025
РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

20:04 28.08.2025
У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

У МЗС України наголошують на важливості припинення вогню: інакше дуже важко відкривати шлях до дипломатії

17:17 28.08.2025
Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

13:36 28.08.2025
Сибіга та представники 55 дипмісій відвідали місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві

Сибіга та представники 55 дипмісій відвідали місце влучання російської ракети у житловий будинок у Києві

09:27 28.08.2025
Українські дрони завдали ударів по ще двох російських НПЗ – Мадяр

Українські дрони завдали ударів по ще двох російських НПЗ – Мадяр

ВАЖЛИВЕ

У Запоріжжі вже 28 постраждалих

Минула ніч стала п'ятою за кількістю випущених по Україні та знешкоджених дронів і ракет за всю війну

ПС ЗСУ: черговий рекорд - збито або подавлено 548 цілей із 582

Кількість постраждалих від нічної атаки в Запоріжжі збільшилась до 24 – Федоров

Сили оборони уразили нафтопереробні заводи "Краснодарський" і "Сизранський" у РФ

ОСТАННЄ

Шмигаль подякував США за дозвіл на закупівлю обладнання Україні на $329,1 млн для Patriot і Starlink

Проєкт постанови про онлайн-трансляції Ради зареєстровано в парламенті

Польща примусово вислала 15 громадян України - ЗМІ

Відновлено залізничну інфраструктуру після нічного удару РФ по Київщині

У DeepState розповіли про тактику росіян з використанням антитепловізійних плащів

У Києві у сміттєвому баку знайшли цуценят, одне з них померло

У Запоріжжі вже 28 постраждалих

Припинено діяльність 11 шахрайських кол-центрів у Дніпрі – пропонували "прибуткові" операції з криптою

Під час візиту до Китаю Путін спробує узгодити позиції щодо війни проти України - ЗМІ

Ювелірна компанія "Золотий Вік" достроково завершила рекламну кампанію зі співачкою Настею Каменських

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА