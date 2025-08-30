ЦПД: Європі було б дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі РФ

Для запобігання атак та диверсій РФ по відношенню до європейських країн Європі було б "дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі РФ", вважає керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

Таку думку Коваленко висловив, коментуючи заяву канцлера ФРН Фрідріха Мерца про те що, Росія щодня атакує інфраструктуру Німеччини та дестабілізує країну.

"А про це ж попереджали декілька років тому. Спочатку дрони над полігонами не помічали, додалися диверсії. Про когнітивні та кібератаки взагалі мовчу. На мою особисту думку, Європі було б дешевше акумулювати сили та допомогти в розвалі РФ", - написав Коваленко в телеграмі у суботу.

"Бо війну в нинішньому стані, навіть якщо економіка РФ впаде, зможуть підтримати зацікавлені сторони Глобального Півдня, далі використовуючи РФ як інструмент. Але вони не здатні будуть запобігти розвалу РФ та відходу нових "республік" у зони інтересів різних країн як Заходу так і Азії, зокрема Центральної. Бо банально не розуміються на елітах та подібних процесах", - додав він.

"Є над чим подумати. Бо Росії як такої - не існує. Це штучне утворення з низки русифікованих народів, які не мають нічого спільного історично з утворенням під назвою Росія. Умовний Татарстан був би значно успішніший, вибудовуючи власні стосунки з Туреччиною, Азербайджаном та Європою без РФ, ніж зараз з Єлабугою та війною", - зазначив Коваленко.

Як повідомлялося, Мерц після спільної прессконференції з президентом Франції Емануелем Макроном у Тулоні заявив, що Росія веде війну проти України з метою відновлення Радянського Союзу та дестабілізації демократичних держав Європи.