Бережна: На Венеційському бієнале встановлено російський триколор - "прапор війни та вбивств", це неприпустимо
Російський триколор, "прапор війни та вбивств" встановлено на Венеційському бієнале, це неприпустимо, заявила тимчасово виконуюча обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна.
"Сьогодні я мала розмову з президентом La Biennale di Venezia, паном Буттафуоко, а також генеральним директором Бієнале, паном дель Меркато. На жаль, російський прапор, який є безперечним символом агресії та зневаги до людяності, зараз встановлений на майданчику Бієналє. Вважаю, що це точно неприпустимо", - написала вона у фейсбуці у п'ятницю увечері.
Бережна наголосила, що цей факт обурює не тільки українців, але всіх, хто намагається завершити цю війну – "війну, яку почала саме Росія, яку Росія затягує, і яку Росія намагається зробити навіть предметом своєї збоченої гордості".
"У момент нашої розмови з представниками Бієналє я перебувала у відрядженні в Одесі й стояла біля Одеської філармонії, яка постраждала від одного з численних російських ударів. Я розповіла про неї співрозмовникам і наголосила на парадоксі: Італія допомагає нам відновлювати зруйновану агресором філармонію та інші об'єкти, а водночас прапор країни-руйнівниці майорить в Італії на одному з найпотужніших міжнародних мистецьких форумів. Особливо боляче це усвідомлювати у дні масованих бомбардувань Києва, коли гинуть і страждають люди", - розповіла Бережна.
"Після цієї розмови ми ще раз переконалися: боротьба буде складною. Але ми готові боротися і працювати далі, щоб прапор війни викликав належну і справедливу реакцію несприйняття, а Україна перемогла в цьому захисті життя", - наголосила т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України
Бережна обіймає посаду в уряді Юлії Свириденко з 28 липня 2025 року.