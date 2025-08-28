Інтерфакс-Україна
Події
18:02 28.08.2025

Дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій

1 хв читати
Дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Команда Save Ukraine врятувала групу українських дітей, яких змушували відвідувати російські школи та зустрічатися з російськими військовими. Один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації", - розповів Єрмак у телеграмі у четвер.

За його словами, Українська мережа за права дитини допомогла іншим хлопцям вирватися з окупації. "Вони жили в постійній небезпеці мобілізації та репресій, але сьогодні вже на вільній території України поруч із рідними", - зазначив Єрмак.

Кількість дітей, повернених з ТОТ, Єрмак не вказав.

Теги: #bring_kids_back_ua

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:57 26.08.2025
Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще однієї дитини

Єрмак повідомив про повернення з окупованої території ще однієї дитини

09:37 23.08.2025
Єрмак повідомив про повернення з РФ ще 3 українських дітей та юнака

Єрмак повідомив про повернення з РФ ще 3 українських дітей та юнака

11:15 22.08.2025
З ТОТ Херсонщини повернули родину з немовлям – ОВА

З ТОТ Херсонщини повернули родину з немовлям – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Вже 19 загиблих у Києві

Генпрокурор: В Україні за час війни загинуло понад 15 тис. мирних жителів

Ляєн: Україні потрібні гарантії безпеки, які перетворять її на сталевого дикобраза

Зеленський доручив МЗС з'ясувати всі факти щодо рішення Угорщини заборонити в'їзд військовому

Ердоган у розмові із Зеленським: Туреччина готова зробити все можливе для сприяння контактам на високому рівні заради миру

ОСТАННЄ

Уряд оновив правила у сфері е-нотаріату

Минула ніч стала третьою за кількістю знешкоджених та другою за кількістю випущених по Україні дронів та ракет

Келлог засудив атаку РФ по Україні: Ці жахливі атаки загрожують миру, якого прагне президент США

Вже 19 загиблих у Києві

Зеленський: Туреччина готова долучитись до гарантій безпеки, зокрема у Чорному морі, та вивчає, яким чином це зробити

Вночі завдано ракетного удару по заводу Bayraktar

Brave1 запускає грантові конкурси та оновлену грантову програму

Впровадження IT-вертикалі у ЗСУ, реєстр зброярів, онлайн-послуги ТЦК, запуск системи "Імпульс": Міноборони про плани з цифровізації

Шмигаль розповів про побудову мережі Kill Web, яка дозволяє бачити поле бою як цілісну систему

Менше ніж за тиждень СБУ уразила 17 російських систем ППО, РЕБ та РЛС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА