Дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій

У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA дві групи дітей та молодих людей повернулися з тимчасово окупованих територій, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Команда Save Ukraine врятувала групу українських дітей, яких змушували відвідувати російські школи та зустрічатися з російськими військовими. Один із хлопців був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації", - розповів Єрмак у телеграмі у четвер.

За його словами, Українська мережа за права дитини допомогла іншим хлопцям вирватися з окупації. "Вони жили в постійній небезпеці мобілізації та репресій, але сьогодні вже на вільній території України поруч із рідними", - зазначив Єрмак.

Кількість дітей, повернених з ТОТ, Єрмак не вказав.